Kosova ve Sırbistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kosova ve Sırbistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kosova ve Sırbistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Anadolu Ajansı / Eren Beksaç - Haberler | Güncel

PRİŞTİNE/NOVİ Balkan ülkesi Kosova'daki Türk siyasi partileri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesaj paylaştı.

PRİŞTİNE/NOVİ Balkan ülkesi Kosova'daki Türk siyasi partileri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından mesaj paylaştı. Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olduğu Sancak bölgesinde 15 Temmuz şehitleri anısına futbol turnuvası düzenlendi.

Kosova'da yaşayan Türk toplumunun en eski partisi Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka'nın yayımladığı anma mesajında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün unutturulmamasının egemenliğine bağlı halkların gerekliliği olduğuna değinildi.

Mesajda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün, tarihte bir milletin kendi iradesi dışında başka bir güce teslim olmadan, Türkiye'nin huzuruna ve istikrarına darbe vurmak isteyenlere karşı şanlı bir direniş sergilendiğine dikkat çekilerek, mevzu bahis vatan olunca gerisinin teferruat olduğuna vurgu yapıldı.

Yenilikçi Türk Hareket Partisi (YTHP) Genel Başkanı Ertan Simitçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ/PYD'nin darbe planlamasının, Türk milletinin cesur ve kararlı destanıyla sonuçsuz ve başarısız kaldığını belirtti.

Simitçi, 15 Temmuz ihanet gecesinin benzerinin başka bir ülkede yaşanabilme ihtimali konusundaki uyarıların dikkate alınması gerektiğinin altını çizerek, YTHP olarak yeni bir ülke olan Kosova'nın terör örgütlerine ve paralel yapılanmalara karşı devlet güvenliğinin sağlanması konusunda yetkili makamlara yapmış oldukları talepleri anımsattı.

Türkiye'de gerçekleşen menfur darbe girişiminin, tüm dünyada olduğu gibi Kosova'da da yakından takip edildiğini kaydeden Simitçi, Türkiye'nin anayasal düzenine, hukukun üstünlüğüne ve egemenliğine karşı darbe teşebbüsünü kınadığını, Türkiye devletine, demokrasisine ve Türk milletine desteklerini sunduğunu vurguladı.

YTHP olarak, Kosova'da terör örgütleri ve paralel yapılanmalara engel olmak için gerekli hukuki altyapının güçlendirilmesi, siyasi otoritenin daha özverili çalışması ve kamuoyunun doğru bilinçlendirilmesinin önemine değinen Simitçi, şu ifadeleri kullandı:

"Kosova Türk toplumunun ve Kosova halkının Türkiye'ye olan sevgisi ve Türk milletine olan şefkati hiçbir zaman tükenmeyecektir. Yenilikçi Türk Hareket Partisi olarak da Türk milletinin vatanıyla birlikte bölünmez bütünlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzenine, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve milli iradeye yönelik anti demokratik eylemlere başvurarak 'devletin bölünmez bütünlüğünü' yıkmaya çalışan tüm paralel yapılanmalara, terör örgütlerine ve siyasi ideolojilere karşı olduğumuzu; Türk milletinin her zaman yanında olduğumuzu ve olacağımızı ifade ederken, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için canlarını feda eden tüm aziz şehitlere Yüce Allah'tan rahmet diliyor; tüm şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz."

Sırbistan'da Çocuk Futbol Turnuvası düzenlendi

Öte yandan Sırbistan'ın Sancak bölgesinin en büyük şehri Novi Pazar'da da 15 Temmuz şehitleri anısına "Çocuk Futbol Turnuvası" düzenlendi.

Türkiye Mezunları Derneği (ASMAT-TUMED) tarafından Novi Pazar'daki spor merkezinde dördüncü kez düzenlenen turnuvaya Türkiye'nin Novi Pazar Başkonsolosu Başar Başol da katıldı.

ASMAT-TUMED Başkanı Nazim Licina, her zaman Türkiye ve Tük halkının yanında olduklarını belirterek, 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını dile getirdi.

Etkinliğin sonunda turnuvayı kazanan takımlara madalya ve ödül takdim edildi.

Kosova ve Sırbistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Kosova ve Sırbistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Kosova ve Sırbistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Kosova ve Sırbistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Beksaç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbecilerin F-16'larla hedef aldığı Beştepe'de konuştu: O gece şehadete yürümek için tereddüt etmeyecektim
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbecilerin F-16'larla hedef aldığı Beştepe'de konuştu: O gece şehadete yürümek için tereddüt etmeyecektim
Erdoğan: '15 Temmuz'da sokaklara çıkan, yolları dolduran, darbecileri önüne katıp kovalayan kahramanlarımız sayesinde Türkiye'nin geçilmez olduğu bir...
Erdoğan: "15 Temmuz'da sokaklara çıkan, yolları dolduran, darbecileri önüne katıp kovalayan kahramanlarımız sayesinde Türkiye'nin geçilmez olduğu bir...
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Kadir Doğulu Deniz Akkaya Şahan Gökbakar
Spor Mesut Özil Mehmet Topal Alper Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kosova ve Sırbistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 18:53:47. #1.14#

title