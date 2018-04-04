Kosova Meclisinde "Fetö Oturumu"

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Meclis oturumundan görüntüler

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar'ın konuşması

Adalet Bakanı Abelard Tahiri'nin konuşması

KDTP Milletvekili Fikrim Damka'nın konuşması - Kosova Meclisinde FETÖ'nün 6 üst düzey mensubunun sınır dışı edilerek Türkiye'ye getirilmesiyle ilgili olağanüstü oturum düzenlendi

KDTP Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Yağcılar:

"Bu durumda, tüm Kosovalıları ve Kosova hükümetlerini 2002 yılında iktidara geldiklerinden bu yana son 16 yılda koşulsuz destekleyen Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekliyoruz"

Adalet Bakanı Tahiri:

"Bu sınır dışı edilen kişiler hakkında ilgili kurumlar hariç ne Cumhurbaşkanının ne Başbakanın ne Adalet Bakanının ne de bir başkasının bilgisi vardır çünkü Kosova Cumhuriyeti'nde yasa dışı bulunmayla ilgili sorumluluk poliste, İçişleri Bakanlığındadır"

PRİŞTİNE (AA) – Kosova Meclisinde 40 milletvekilinin talebi doğrultusunda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 6 üst düzey mensubunun Türkiye'ye sınır dışı edilmesiyle ilgili olağanüstü oturum düzenlendi.

Kosova Demokratik Birliği (LDK), Kendin Karar Al Hareketi ve Bağımsız Milletvekilleri grubu tarafından talep edilen ve uzun süren oturumda milletvekilleri hükümetten 6 FETÖ mensubunun sınır dışı edilmesiyle ilgili prosedürler hakkında bilgi talep etti. Milletvekilleri yasalarda yer alan prosedürlere saygı gösterilmediğini savunarak, eleştirilerde bulundu.

Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, oturumda yaptığı konuşmada, yapılan eleştirilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Kosova'da bazı yayın organlarında sınır dışı edilenlerle ilgili yer alan 60 milyon avroluk vergi kaçakçılığı konusuna ve devlet yönetimini yıkıcı faaliyetlerine değinen Yağcılar, bunların gerçek olması durumunda Kosova İstihbarat Ajansının (AKİ) kanun ve anayasa çerçevesinde hareket ettiğini ifade etti.

Sorumlusu olduğu Kamu Yönetimi Bakanlığından AKİ ve polisin talepleri doğrultusunda 20'nin üzerinden sivil toplum kuruluşunun (STK) çalışmalarının askıya alındığını hatırlatan Yağcılar, "Ben de çalışanlarım da ayrıntıları bilmiyoruz çünkü yürürlükte olan yönetmeliği uyguluyor ve bu STK'ların Kosova'nın istikrarına tehlikeli olduğunu değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Kosova'nın Türkiye'nin partneri olduğunu kaydeden Yağcılar, "İyi ilişkilerde bulunmamız gerekiyor. Kosova'ya koşulsuz desteğinden dolayı Türk devletine teşekkür etmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda en kısa zamanda gerçeklere ulaşıp Türkiye vatandaşları için Türkiye'de de adil yargılamaya inanmalıyız." dedi.

Kosova'daki Türk toplumu olarak Türkiye ile iyi ilişkilerden yana olduklarını dile getiren Yağcılar, "Bu durumda, tüm Kosovalıları ve Kosova hükümetlerini 2002 yılında iktidara geldiklerinden bu yana son 16 yılda koşulsuz destekleyen Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ı destekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Geçtiğimiz yıl Kosova'dan 344 yabancı sınır dışı edildi"

Öte yandan Adalet Bakanı Abelard Tahiri de geçen yıl Kosova'dan 344 yabancı vatandaşın mahkeme kararı olmaksızın sınır dışı edildiğini aktararak, "Bu sınır dışı edilen kişiler hakkında ilgili kurumlar hariç ne Cumhurbaşkanının ne Başbakanın ne Adalet Bakanının ne de bir başkasının bilgisi vardı çünkü Kosova Cumhuriyetinde yasa dışı bulunma ile ilgili sorumluluk poliste, İçişleri Bakanlığındadır." dedi.

Tahiri, ayrıca her sınır dışı edilmenin, transferin ya da ihracın ilgili iki ülke iş birliğinde gerçekleştiğini söyledi.

"Terör örgütü FETÖ Kosova'nın da ülke güvenliğini tehdit ediyor"

KDTP Milletvekili Fikrim Damka ise "Kosova kamuoyunda 'Gülenciler' olarak anılan suç şebekesi" ifadesini kullanarak, örgütün nihai hedefinin bir kişinin "peygamberleştirilmesi" ve laik devletin yok edilmesi olduğunu hatırlattı.

Damka, "On yıl önce 732 akademisyen, subay, gazeteci ve siyasetçi FETÖ örgütünün savcı ve yargıçları tarafından kumpas davalarında cezalandırıldılar. Alçak örgüt 15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetlerinin silah, uçak ve helikopterlerini kullanarak darbe girişiminde bulundu. Bu felakette 248 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 196 kişi ise yaralandı. Sanıklar, davalarda FETÖ'nün darbe girişimini ve emirleri terörist elebaşı Fetullah Gülen'den aldıklarını anlattılar." şeklinde konuştu.

Kosova'dan sınır dışı edilen FETÖ mensupları hakkında da konuşan Damka, bu kişilerin öğretmen kisvesinde yasa dışı eylemlerde bulunduklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sınır dışı edilen doktorun neyle suçlandığını iyi araştırın. Doktorun, Ergenekon davasında sahte belgeler ile davalara sızarak nasıl etkilediğini araştırın. Aynı şekilde 'Hizmet okulu' adı verilen okulun yıllık 60 milyon avro değerindeki cirosunu geniş bir şekilde araştırın. Bunlar nereye akıyor? Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığının bütçesi ile bu bütçeyi karşılaştırın."

AKİ'nin raporuna dayanarak "Kosova medyasının finanse edilmesi, Kosova polisi ve Kosova Güvenlik Gücünde (FSK) muhbirlerin görevlendirilmesi" gibi örgütün Kosova'daki hedefleriyle ilgili bazı bilgiler paylaşan Damka, "Açık bir şekilde ifade etmek isterim ki oldukça tarafsız olarak değerlendirdiğim istihbarat ajansının raporundan, aynı zamanda Cumhurbaşkanının açıklamalarından, terör örgütü FETÖ'nün sadece Türkiye için değil, Kosova'nın da ülke güvenliği için tehdit edici bir unsur olduğu anlaşılıyor." değerlendirmesinde bulundu.