- Kosova'da Türk askerinden sağlık alanına destek
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- Kosova'da Türk askerinden sağlık alanına destek

- Kosova'da Türk askerinden sağlık alanına destek Kosova'da NATO Barış Gücü bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından İstog kentinde Aile Sağlığı Merkezi Jinekoloji Bölümünün Yenilenmesi Projesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

26.06.2020 17:44 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:53

- Kosova'da Türk askerinden sağlık alanına destek

PRİŞTİNE - Kosova'da NATO Barış Gücü bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından İstog kentinde Aile Sağlığı Merkezi Jinekoloji Bölümünün Yenilenmesi Projesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Sağlık merkezine Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından tıbbi ekipman ve malzeme bağışlandı.

Kosova'da NATO Barış Gücü bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından İstiklal Marşı yazarı Mehmet Akif Ersoy'un memleketi İstog'daki Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Kosova Sağlık Bakanı Armend Zemaj, Bölgesel Kalkınma Bakanı Enis Kervan, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Meclisi Başkan Yardımcısı Fikrim Damka, Milletvekili Fidan Brina Jılta, İstog Belediye Başkanı Haki Rugova, Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Savaş Yanar ve diğer davetliler katıldı. Aile Sağlık Merkezi bünyesindeki jinekoloji bölümünü ziyaret eden davetliler, Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından bağışlanan tıbbi ekipman ve malzemeleri inceledi.

Kosova'da görev yapan Türk askerinin yardım projesine yönelik konuşan Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, İstog Belediyesinin özellikle Türk Temsil Heyeti'nin yardımlarla desteklediği bir belediye olduğunu belirtti. Sakar, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin diğer kuruluşları TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü'nün de İstog Belediyesine yardım ve faaliyetlerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Mehmet Akif Ersoy'un memleketine yardımlarda bulunmanın önemi hakkındaki soruyu da cevaplayan Büyükelçi Sakar, "Elbetteki ayrı bir yeri var. Sadece Türkiye'nin milli marşının şairi değil, Türkiye ile Kosova kardeşliğinin en büyük göstergelerinden birisi Mehmet Akif Ersoy. Bu nedenle de İstog da Kosova'daki projelerimizde daha fazla dikkat çekiyor. Ama açıklıkla söylemem gerekir ki Türkiye bütün Kosova'ya yardım etmekte. Bu desteğimizi Kosova'nın bağımsızlığından bu yana sürdürüyoruz. Covid-19 ile mücadelede de geçmiş hükümetin Sağlık Bakanı daha biliyordu ama mevcut Bakan Zemaj da gayet iyi biliyordur bunu, sürecin başından beri her zaman Kosova'ya destek verdik. Bundan sonra da elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kosova Sağlık Bakanı Armend Zemaj da Kosova'da anne ve çocuklara yönelik sağlık hizmetlerinin tedarik ve donanımı konusunda Türkiye gibi dost ülkelerle iş birliği içinde olduklarını belirterek, sağlık alanındaki iş birliğinin başarıyla geliştiğini vurguladı. Türkiye'nin savaş sonrası dönemde tutarı milyonlara dayanan somut katkıların söz konusu olduğunu ve bu yardımlara büyük değer verdiklerini kaydeden Bakan Zemaj, Kosova'da sağlık sistemi ve salgın süresince somut yardım ve desteklerde bulunan Türkiye'ye Kosova hükümeti, Kosova'da yaşayan Türk toplumu ve kendi adına teşekkürlerini ifade etti.

İstog Belediye Başkanı Haki Rugova ise Türk hükümeti ve halkına, büyükelçilik, Türk Temsil Heyeti Başkanlığı ve TİKA aracılığıyla teşekkür etti. Rugova, açılışı yapılan projenin Türkiye'nin İstog Belediyesinde gerçekleştirdiği ilk proje olmadığını, Türkiye'nin bu belediyeye uzun yıllar destek ve yardım sağladığını hatırlattı.

Vatandaşlara, sağlık hizmetine yeni bir kalite kazandıran proje kapsamında jinekoloji bölümü, ultrasonografi cihazından bilgisayara kadar tüm gerekli malzeme ve ekipmanlarla donatıldı.

- Kosova'da Türk askerinden sağlık alanına destek

Kaynak: İHA

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