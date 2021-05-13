- Kosova'da Covid-19 gölgesinde bayram namazı kılındı
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- Kosova'da Covid-19 gölgesinde bayram namazı kılındı

İhlas Haber Ajansı / ERCAN KASAP - Haberler | Güncel

- Kosova'da Covid-19 gölgesinde bayram namazı kılındı Kosovalı Müslümanlar, bayram namazı için camiye akın etti.

- Kosova'da Covid-19 gölgesinde bayram namazı kılındı

PRİŞTİNE - Kosovalı Müslümanlar, bayram namazı için camiye akın etti. Başkent Priştine'de bayram namazı sosyal mesafe kuralına uygun kıldı.

Dünya genelinde Ramazan Bayramı korona virüs salgınının gölgesinde kutlanıyor. Kosova'nın başkenti Priştine'deki tarihi Fatih Sultan Mehmet Camisi, bayram namazı için gelenlerle doldu. Cami içinde ve cami bahçesinde bayram namazını eda eden Kosovalı Müslümanlar, Ramazan Bayramını karşılamanın sevincini yaşadı.

Cemaat, bayram namazını salgın tedbirlerine uyarak kıldı.

Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava, bayram namazının ardından okuduğu bayram hutbesinde, affın ve sabrın son derece önemli erdemler olduğunu belirterek İslam aleminin bayramını kutladı. Ramazan'ın birleştirici ay olduğunu ve bu ruhun Ramazan Bayramı sonrasında da muhafaza edilmesi gerektiğini belirten Kosova Müftüsü Başkanı Naim Ternava, "Ramazan ayının felsefesi ve öğretileri, toplumsal sorunların üstesinden gelinmesinde yol gösterici olmalı. Ramazan'da gösterdiğimiz birliktelik, Ramazan Bayramı'nda sergileyeceğimiz beraberlik daima canlı tutulmalıdır. Ramazan'ın birleştirici ruhunun Ramazan'dan sonra da canlı tutulması gerekir" dedi.

Bayram namazını kılan Hamdi Maliqi, Ramazan Bayramının tüm İslam alemine hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Jeton Ejupi ise salgına rağmen insanların camiye gelmesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek tüm İslam aleminin bayramını kutladı. Bedrettin Karabeg de Ramazan ayını oruç ve ibadetle idrak ettiklerini belirterek, "Hep beraber bayram namazını kıldık. Salgın inşallah sona erer, atlatırız inşallah, tüm Müslümanların bayramını kutlarım" ifadelerini kullandı.

- Kosova'da Covid-19 gölgesinde bayram namazı kılındı
- Kosova'da Covid-19 gölgesinde bayram namazı kılındı
- Kosova'da Covid-19 gölgesinde bayram namazı kılındı
- Kosova'da Covid-19 gölgesinde bayram namazı kılındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN KASAP

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