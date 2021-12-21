Köşk'ün sevilen siması 26 yaşındaki Mustafa, annesinin yokluğuna 17 gün dayanabildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köşk'ün sevilen siması 26 yaşındaki Mustafa, annesinin yokluğuna 17 gün dayanabildi

Köşk'ün sevilen siması 26 yaşındaki Mustafa, annesinin yokluğuna 17 gün dayanabildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan down sendromlu 26 yaşındaki Mustafa Er, annesinin ölümüne 17 gün dayanabildi.

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan down sendromlu 26 yaşındaki Mustafa Er, annesinin ölümüne 17 gün dayanabildi. Geçtiğimiz hafta annesini kaybeden 26 yaşındaki Mustafa Er, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Aydın ve çevresinin önde gelen tüccarlarından geçtiğimiz yıl vefat eden Mustafa Ali Er'in oğlu down sendromlu Mustafa Er'in annesi Fatma Er, geçtiğimiz hafta yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı hayatını kaybetti. Annesini kaybettikten yaklaşık bir hafta sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ilçenin sevilen siması 26 yaşındaki Mustafa, yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede covid-19 testi pozitif çıkan Mustafa Er, hekimlerin tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Mustafa Er'in naaşı Köşk Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Uzundere Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. - AYDIN

Köşk'ün sevilen siması 26 yaşındaki Mustafa, annesinin yokluğuna 17 gün dayanabildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title