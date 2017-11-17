Kosgeb'de Devir Teslim

KOSGEB Diyarbakır Müdürlüğünde devir teslim yapıldı. KOSGEB Diyarbakır Müdürlüğünde 2010 yılından beri İl Müdürlüğü görevini yürüten Mehmet Fidan görevini yeni müdür Hasan Solmaza'a devretti.



KOSGEB Diyarbakır Müdürü Mehmet Fidan Batman'a atandı. Uzun yıllardır Diyarbakır'a hizmet ettiklerini ve bu hizmetlerine Batman'da devam edeceklerini belirten Fidan, KOSGEB olarak, ekonomik ve sosyal bakımdan böylesine hayati işlevleri yerine getiren bu işletmelerimizin üretim kalite ve kapasitelerinin, ihracatlarının ve oluşturulan katma değerdeki paylarının arttırılması, bölgesel ve yerel kalkınmaya katkılarının da en üst düzeye yükseltilmesi için güçlü işbirlikleriyle destek ve hizmetler sunmanın gayreti içerisinde olduklarını söyledi. Fidan, "Solmaz'ın yeni görevinin hem kendisine hem de Diyarbakır'a hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.



KOSGEB Diyarbakır İl Müdürlüğüne atanan Hasan Solmaz ise katma değerli üretimi özendirecek ve firmaların kapasite kullanımlarını artıracak bir anlayışla hareket ettiklerini belirterek, "KOSGEB olarak destek programlarını icra ederken özellikle KOBİ'lerimizi büyük firmalarla entegre ederek programları yürüteceğiz. KOBİ'lere öncelikle firma, proje ve sektör bazlı destekler vermeye çalışacağız" diye konuştu. - DİYARBAKIR