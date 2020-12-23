Koruyucu Giysiler ve Maske Testleri

Sadece ülkemizde değil, tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19 yüzünden, koruyucu giysiler ve kullanılan maskelerin, standartlara uygun olması, daha da önem kazanmıştır.

Bu yüzden koruyucu yüz maskesi ve koruyucu giysilerin güvenilirliği konusunda test ve sertifikasyon alınması için, akredite bir kuruluş olan EUROLAB; aynı zamanda dünyanın her bir bölgesinden test talebi alan, profesyonel bir test kuruluşudur.

İnsanların covid-19'dan korunması dışında; işletmelerin, kuruluşların ve hükümetlerin en önemli önceliği, standartlara uygun şekilde üretilen maskelerin kullanılmasıdır. EUROLAB olarak test ve sertifika hizmetlerimiz; ürünlerin etkinliğini ve hedef pazarla ilgili düzenlemelere uygunluğunu doğrular özelliklere sahiptir.

Kişisel Koruyucu Ekipmanların Güvenliği

Dünyanın birçok yerinden test talebi alan laboratuvarımız, özellikle birçok Avrupa devleti tarafından, kişisel koruyucu ekipmanların güvenliği konusunda, laboratuvarımızdan akredite testlerini istiyor. Uzmanlarımız yüz maskelerinin ve kişisel koruyucu ürünlerin test ve sertifikasyon gerekliliklerine uygunluğunu ölçer, teknik dosyalar hakkında yardımcı olur ve AT tipi incelemeler için onaylanmış kuruluşlarla koordineli şekilde çalışır.

Maske ve Koruyucu Giysilerin Test Aşaması

Kullanıcılara tehlikeli atmosferin solunmasına karşı, koruma sağlamak için tasarlanan solunum maskeleri, havadaki partiküllerin verimli şekilde filtrelenmesi için tasarlanır. Maskelerin ve koruyucu giysiler için yapılan test aşamasında bazı değerlendirmeler şu şekilde planlanır.

• Partikül filtrasyon verimliliği

• Solunum direnci

• Sızıntı

• Tutuşabilirlik

• İşaretleme ve etiketleme

• Sınıflandırma tanımları

• Sertifikasyon ve onay

Aynı şekilde normal maskeler dışında, cerrahi ve prosedür maskeleri de tıbbi yüz maskeleri olarak adlandırılır. Bu aşamada prosedürler yerine getirilirken, kişiyi kan ve diğer vücut sıvılarına karşı temasta kalınmasından korur.

Tıbbi maskelerin test aşamasında;

• Biyouyumluluk

• Tutuşabilirlik

• Mikrobiyal temizlik

• Partikül ve bakteriyel filtrasyon verimliliği

• Diferansiyel basınç yani nefes alabilirlik

• Kan penetrasyon direnci gibi testler yapılır.

Gerek tıbbi maskeler olsun gerek insanların kullandığı maskeler olsun, test aşamaları bununla kalmaz ve her iki maske türünün de amacı; insanları enfektif ajanlardan korumak ve potansiyel kontamine sıvıların sıçramasına karşı korumaktır.

Yeniden Kullanılabilir Kumaş Maskeleri

Covid-19 sebebiyle tıbbi maskelerin yanında, yeniden kullanılabilir yüz maskeleri de tercih edilir. Ancak ülkelerin yeterlilik sağlamak için, bazı düzenlemeler, standartlar ve yönergeler geliştirdiler. Kumaş maskeler potansiyel olarak uzun süre ciltle temas ettiğinden dolayı, biyouyumluluk testlerine gerek duyulur.

Kumaş maskeler için;

• Bariyer performansı

• Solunum direnci

• Fonksiyonel test

• Renk haslığı testi

• Kulak halkası bağlantı gücü

• Kısıtlanmış maddeler gibi testlere tabi tutulur.

EUROLAB hem ülkemizde hem de dünya çapında istenen bu testleri başarı ile gerçekleştirirken, uzman ekiplerimiz ile, birçok Avrupa ülkesi için de bu testleri yaparak, ülkemiz için bir gurur kaynağı olmaya devam etmektedir.

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