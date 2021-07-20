Koruma altındaki geyik böceği Manisa'da görüldü
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Koruma altındaki geyik böceği Manisa'da görüldü

İhlas Haber Ajansı / Recep Şener - Haberler | Güncel

Koruma altındaki geyik böceği Manisa'da görüldü Manisa'nın Gördes ilçesinde Türkiye'de sadece Amanos Dağları'nda yaşadığı bilinen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan geyik böceği görüldü.

Koruma altındaki geyik böceği Manisa'da görüldü

MANİSA - Manisa'nın Gördes ilçesinde Türkiye'de sadece Amanos Dağları'nda yaşadığı bilinen ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altında bulunan geyik böceği görüldü. Böceği Manisa'nın Gördes ilçesine nasıl geldiği bilinmezken, böceği fark eden Gördes Devlet Hastanesi Acil Hekimi Dr. Türkan Kurulday tekrar doğaya bıraktı.

Dünyada nadir görülen ve Türkiye'de Amanos Dağları'nda yaşadığı bilinen geyik böceği Manisa'nın Gördes ilçesinde görüldü. Nöbet çıkışı yaklaşık 6 santimetre uzunluğundaki böceği fark eden Gördes Devlet Hastanesi Acil Hekimi Dr. Türkan Kurulday, ilk olarak nöbet arkadaşı Dr. Ahmet Aygün Som'a durumu anlattı. İnternetten böcek hakkında araştırma yapan Dr. Kurulday, böceğin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan geyik böceği olduğunu anladı. Hemen böceği koruma altına alan Dr. Kurulday ve Dr. Ahmet Aygün Som böceği tekrar doğaya saldı.

Daha önce böyle bir böcek görmediğini söyleyen Gördes Devlet Hastanesi Acil Hekimi Dr. Türkan Kurulday, "Bu sabah nöbetten ayrılırken hastanenin kapısında bir böcek buldum. Daha sonra arkadaşım Dr. Ahmet Aygün Som'u çağırdım. Böceğin geyik böceği olduğunu ve nadir bulunan bir tür olduğunu söyledi. Hemen koruma altına aldık. Nadir bir böcek olduğu için doğaya salınması gerekiyor. Burada farklı farklı böcekler görülebiliyor. Ancak bu böceği ilk defa gördüm" dedi.

Amanos Dağlarında yaşayan geyik böceğinin Manisa'ya nasıl geldiği ya da kimler tarafından getirildiği bilinmiyor. Japonya'da bir çizgi film kahramanı olan geyik böceği, Japonlar tarafından da oldukça ilgi görüyor.

Koruma altındaki geyik böceği Manisa'da görüldü
Koruma altındaki geyik böceği Manisa'da görüldü
Koruma altındaki geyik böceği Manisa'da görüldü
Koruma altındaki geyik böceği Manisa'da görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Şener

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