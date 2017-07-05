Korucu: "Denizli'deki Orman Yangının Sebebi Kaza ve Doğal Afet Değil"

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde Tekkeköy yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangının doğal afet ve kaza sonucu çıkmadığını belirten yetkililer tedbirsizlik ve ihmalkarlık üzerinde duruyor. Yangında 400 hektardan fazla alan yandı.



Denizli'nin Sarayköy ilçesi Tekkeköy, Kabaağaç ve Tırkaz mahalleleri yakınında ormanlık alanda çıkan yangın dün akşam saatlerinde tamamen söndürüldü. Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında çıkan yangın rüzgarın etkisiyle bir anda büyümüş ve tedbir amaçlı 3 mahalle boşaltılmıştı. Yangında 400 hektarın üzerinde alan yandı. İlk iki gün yaklaşık 200 personelin söndürme çalışmalarında görev aldığı yangına Denizli, Aydın, Muğla, Manisa, İzmir, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta ve Antalya'dan gelen takviye ekipleri müdahale ederken, yangın dün akşam saatleri itibariyle tamamen kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler de destek verdi. Yangında bir orman işletme memuru yaralanırken, iki işçi de dumandan etkilendi. Arazözler, yanan yerlerden köz halinde olan köklerin yanma istimaline karşı belirli noktalarda bekletiliyor.



"İhmalkarlık ve tedbirsizlik üzerinde duruyoruz"



Orman yangının kaza ve doğal afet nedeniyle çıkmadığının altını çizen Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, ihmalkarlık ve tedbirsizlik üzerinde durduklarını söyledi. Korucu, ormanın tamamının kızılçamdan oluştuğunu ve geçmişte yapılan yangın emniyet şeritlerinin yangına müdahalede işleri kolaylaştırdığını söyledi. Tedbir amaçlı bölgede ekipleri bir hafta bekleteceklerini söyleyen Korucu, diğer illerden gelen ekipleri bu akşam itibariyle göndereceklerini kaydetti.



Yangının tamamen kontrol altına alındığını belirten Denizli Orman İşletme Müdürü Güven Gültekin, "Yangın pazartesi günü saat 17.00 suları Sarayköy ilçesi Tekkeköy civarı başlamıştı. Yangından iki köyümüz etkilendi ama yangın o köylere girmeden ekiplerimiz çalışmalarını tamamladı. Geniş bir alana yayıldı, bu da rüzgarın hızıyla direkt etkisi var. Şuan kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. Hani yüzde 100 bitti diyemeyiz, rüzgar hala devam ediyor. 39 arazöz, 18 tane su tankeri, 21 ilk müdahale ve hizmet aracı, 6 tane dozer, 4 greyder, belediyelerin gönderdiği itfaiye araçları, yaklaşık 400 yangın söndürme şişesi ile birlikte müdahale edildi. Soğutma çalışmalarına devam ediyoruz. Yangının ilk gününde 3 helikopter, 2 uçak, ikinci gününde yine iki uçak ve iki helikopterle söndürme çalışmaları desteklendi. Şuan yerel imkanlarla, ekiplerimizle birlikte soğutma çalışmalarına devam ediyoruz. Söndürüldü diyemeyiz ama soğutma devam ediyor. Çünkü özellik akşam saatlerinde rüzgar artıyor, yer yer patlamalar oluyor, çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - DENİZLİ