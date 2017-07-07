Kortej Yürüyüşünde Ciritcinin Gösterisi İlgi Çekti

ERZURUM Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreş Turnuvası, kortej yürüyüşü ile başladı. Olimpiyat Parkı'ndaki güreş arenada pazar günü yapılacak turnuvada derece alanlara 240 altın dağıtılacak. Kortej yürüyüşüne 'Poyraz' adlı atı ile katılan ciritci Serdar Korkmaz'ın gösteresi ilgiyle izlendi.



Uluslararası Altın Kemer Karakucak Güreş turnuvası, bugün gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı. Kortej Yürüşüne Vali Vekili Aypan Terzi, Ak Parti Erzurum Miletvekili Orhan Deligöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Fuat Taşkesenligil, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileri ve ile güreşçiler katıldı. Ulu Cami önünde başlayan kortej yürüşü Mehter Marşları eşliğinde Atatürk Heykelinin bulunduğu Havuzbaşına kadar devam etti. Baş güreşçisine verilecek altın kemeri sporcular taşıdı.



Kortej yürüyüşünün ardından toplu hatıra fotoğrafı çekildi. Olimpiyat Parkındaki Güreş Arenada Pazar günü yapılacak Minikler ve Yıldızlar kategorisinde 7 ayrı kiloda yarışacak güreşçilerden birincilere 3, İkincilere 2, üçüncülere 1'er altın hediye edilecek. Büyükler kategorisinde 9 ayrı kiloda yarışacak güreşçilerden birincilere 12, ikincilere 5, üçüncülere 3 altın, başta ise birinciye 20, ikinciye 10, üçüncüye 5 altın verilecek.



Öte yandan korteje Poyraz adlı atı ile katılan Şengel Atlıspor Kulübün sporcusu Serdar Korkmaz'ın atını şaha kaldırarak yaptığı gösteri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.



- Erzurum