Koronayı yenen KTO Başkanı Ömer Gülsoy görevine başladı
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Koronayı yenen KTO Başkanı Ömer Gülsoy görevine başladı

21.12.2020 13:21 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:34
Koronayı yenen KTO Başkanı Ömer Gülsoy görevine başladı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısıyla tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy görevine başladı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısıyla tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy görevine başladı. Başkan Gülsoy, oda personeli tarafından çiçekle karşılandı.

Kontrol amaçlı gittiği hastanede koroavirüs testi pozitif çıkan Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, 10 günlük tedavisinin tamamlanması ve test sonucunun negatife dönmesiyle birlikte görevine yeniden başladı.

Oda personeli Başkan Gülsoy'u hizmet binası girişinde çiçeklerle karşılayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Gülsoy yaptığı açıklamada, "11 Aralık'ta yaptırdığım testin pozitif çıkması sonucu hastanede karantina altına alınmıştım. Rabbim devletimize zeval vermesin. Verilen hizmetlerden dolayı Şehir Hastanemize harcanan paralar helali hoş olsun. 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veren Şehir Hastanemiz iyi ki var. Tedavi sürecim boyunca göstermiş oldukları yakın ilgi ve alakalarından dolayı Bilim Kurulu Üyesi ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve ekibi başta olmak üzere tüm kahraman sağlık çalışanlarımıza, geçmiş olsun dileklerini ve dualarını esirgemeyen tüm dostlarıma, oda personelime, üyelerime ve hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Herkesi maske, mesafe ve temizlik kurallarına sıkı bir şekilde uymaya davet ediyor, tedavisi devam eden hastalarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy'un babası Hacı Mehmet Gülsoy ile Başkan Yardımcısı Hacı Bekir Kuzucu'da testlerinin de negatif çıkmasıyla birlikte hastaneden taburcu edildi. - KAYSERİ

Koronayı yenen KTO Başkanı Ömer Gülsoy görevine başladı
Koronayı yenen KTO Başkanı Ömer Gülsoy görevine başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ergün Haktanıyan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 14:10:06. #1.14#
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