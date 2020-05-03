Koronayı yenen Gülmez, yaşadıklarını anlattı

Koronayı yenen Gülmez, yaşadıklarını anlattı Sefa Gülmez: "90 kilo girdim 78 kilo çıktım" "Günlerce tavana baktım, buraya kadarmış dedim" Antalya'nın tarihi kent merkezinde Kale Kapısı'nda 35 yıldır dericilik yapan Sefa Gülmez, Korona virüsle savaşını anlattı.

Koronayı yenen Gülmez, yaşadıklarını anlattı

Sefa Gülmez: "90 kilo girdim 78 kilo çıktım"

"Günlerce tavana baktım, buraya kadarmış dedim"

ANTALYA - Antalya'nın tarihi kent merkezinde Kale Kapısı'nda 35 yıldır dericilik yapan Sefa Gülmez, Korona virüsle savaşını anlattı. Gülmez, 90 kiloyla başlayıp 78 kiloyla düştüğü savaşta en büyük şansının sigara kullanmaması olduğunu söyledi.

Sefa Gülmez, Antalya'nın tarihi kent merkezi Kale Kapısı'nda 35 yıldır esnaflık yapıyor. Mart ayında yaklaşın yüksek turizm sezonunu da düşünerek İzmir'de bir fuara katıldı. Fuar dönüşünde yüksek ateş ve şiddetli öksürükle hastalık kendi gösterdi. Semptomlar iyiden iyiye ilerlerdi ve Gülmez bir gece fenalaşarak Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne acil olarak kaldırıldı. Korona virüs testlerinin pozitif çıkmasıyla birlikte Gülmez, karantinaya alındı. Hastaneyi, "Her tarafımda iğneler, sondalar, kan temizleme aracı" sözleriyle anlatan Gülmez, yoğun bakıma alındı.

"Buraya kadarmış dedim"

Yoğun bakımda 11 gün kalan Gülmez, o sürece ilişkin, "Tam 12 kilo verdim. 90 kiloydum, 78'e düştüm. Hiçbir şey yiyemiyorsun, sadece tavana bakıyorsun. Sağa dönemiyorsun, sola dönemiyorsun. 'Buraya kadarmış' diye düşündüğün, bu düşünceye kapıldığın anlar oluyor. Çünkü kendini çok kötü hissediyorsun. Ama Allah'a çok şükür ilaçlar, oradaki doktor arkadaşların, hemşirelerin özverileriyle iyileşebildim" ifadelerinde bulundu.

"Grip gibi bir şey değil"

Hastaneden taburcu olduktan sonra 15 gün evde karantina sürecini tamamlayan Gülmez, "Gerçekten çok kötü bir hastalık. İnsanlarımıza sıradan bir grip gibi geliyor ama öyle bir şey değil" dedi.

Artık hiçbir şeyin eksisi olmayacağına inanan Gülmez, hastalığı atlattıktan sonra herkesle sosyal mesafesini koruduğunu, kimseye sarılmadığını ve hatta tokalaşmadığını anlattı. Gülmez, "Antalyaspor maçlarına giderdik, artık maçlar yok. İki üç kişi bir arada oturmak yok. Allah'a çok şükür sigaram yoktu. Üsteki ben her gün spor yayan adamım. Eski sporcuyum. Sigara içen, kronik hastalıkları olanlar insanlar evlerinde kalsın, dışarı çıkmasın. Bu inanılmaz bir süreç. İnşallah hep beraber atlatacağız" diye konuştu.

Gülmez, bu süreçte Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın kendisini sürekli arayarak durumu hakkında bilgi aldığını sözlerine eklerken, "İyileştikten sonra, yaşadıklarımı Muratpaşa Belediye'mizin sosyal medya sayfaları için anlatmasını isteyince, bunu kendime görev bildim" dedi.

Kaynak: İHA