Koronaya yakalanan ve nefes almakta zorlanan Trump'a 'Remdesivir' tedavisi uygulanıyor
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Koronaya yakalanan ve nefes almakta zorlanan Trump'a 'Remdesivir' tedavisi uygulanıyor

03.10.2020 15:31 | Son Güncelleme: 03.10.2020 15:43

Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık durumu dünyanın dört bir yanında ilgiyle takip ediliyor. Bu sabah hastaneye kaldırılan ve zaman zaman nefes almakta zorlandığı öğrenilen Trump'a korona tedavisinde etkisi kanıtlanan ilaçların başında gelen 'Remdesivir' isimli ilaç veriliyor.

Walter Reed Askeri Hastanesi'nde tedavi edilen Trump'ın sağlık durumuna ilişkin Beyaz Saray Doktoru Sean Conley bir açıklama yaptı. Açıklamasında Trump'a Remdesivir tedavisinin ilk dozunu uyguladıklarını belirten Conley, "Walter Reed ve Johns Hopkins'ten uzmanlarla yaptığımız görüşmelerden sonra Başkan'ın Walter Reed Askeri Hastanesi'ne götürülmesini tavsiye ettim. Mutlulukla söyleyebilirim ki Başkan'ın durumu iyi ve oksijen takviyesi almaya ihtiyaç duymuyor. Remdesivir tedavisinin ilk dozunu uyguladık. Başkanın çok iyi durumda olduğunu bildirmekten mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

TRUMP DA AÇIKLAMA YAPTI

Bununla birlikte 74 yaşındaki ABD Başkanı sabah saatlerinde Twitter hesabından, "Durumumun iyiye gittiğini düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim. Sevgiler!" açıklamasını yaptı.

REMDESİVİR ETKİSİ KANITLANAN İLAÇLARIN BAŞINI ÇEKİYOR

ABD'li ilaç şirketi Gilead tarafından Ebola'ya karşı geliştirilen Remdesivir, Dexamethasone (Deksametazon) ile birlikte henüz bir aşının bulunamadığı corona virüse karşı etkisi kanıtlanan ilaçların başını çekiyor. Daha önce, ABD'de ilaçla ilgili yapılan klinik çalışmalarda Covid-19 hastalarının oksijen desteğine ihtiyacı azalttığı ve hastanede kalma süresini kısaltmaya yardımcı olduğu görüldü. Gilead tarafından yapılan son açıklamada yapılan analizlerde Remdesivir'in ağır Covid-19 hastalarında ölüm riskini düşürdüğü belirtildi. Söz konusu ilaç Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından mayıs ayında acil kullanım onayı aldı.

Koronaya yakalanan ve nefes almakta zorlanan Trump'a 'Remdesivir' tedavisi uygulanıyor
Haber Yorumları (18)
...: Darısı netenyahu nün başına
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GÖKHAN: VE SENARYO YAZILIR BİÇİLEN ROLLER OYNANIR DÜNYA PAZARINA SUNACAKLARI İLACI BÖYLELİKLE ÇOK RAHAT BİR ŞEKİLDE PAZARA SALARLAR SONUÇ BÜYÜK AMERİKA
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ÇOK BİLMİŞ KIZ ASLI: DARISI BİZİM DÜNYA LİDERİNİN BAŞINA.
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