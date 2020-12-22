Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi
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Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi

22.12.2020 09:40 | Son Güncelleme: 22.12.2020 10:26

Pandemi dolayısıyla uzun süredir evde olan Ece Seçkin, koronavirüsle alakalı gelişmeleri yakından takip ediyor. Virüsün mutasyona uğrayıp bulaştırıcılığının arttığını duyan şarkıcı, Twitter hesabından ağzını bozarak tepki gösterdi.

Bir süredir virüsü karşı önlem amaçlı kendisini evinde karantinaya alan 29 yaşındaki şarkıcı Ece Seçkin, bu süreçte virüsle ilgili haberleri de yakından takip ederek düşüncelerini sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

"COVID KERE YETER ARTIK"

Virüsün mutasyona uğradığını ve bu sefer bulaş hızının daha fazla olduğunu öğrenen şarkıcı, Twitter hesabından "Mutasyonuna da aşına da bulaş hızına da sosyal mesafene de s... senin covid kere yeter artık s....r git" dedi.

Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi

Pilot Çağrı Terlemez ile uzun süredir aşk yaşayan ve evlilik teklifi alan Ece Seçkin, koronavirüs tedbirleri nedeniyle nikahını ertelemişti.

Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi
Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi
Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi
Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi
Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi
Koronavirüsün mutasyona uğradığını duyan Ece Seçkin, tepki gösterdi
Haber Yorumları (14)
İSTANBUL: Coid sizin gibi çıplaklar yüzünden dünyanın başına geldi
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AHMET: Villada oturmak sıkıcı geldi herhalde. 70 m2 evde oturanlar ne yapsın ?
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KAĞAN: Ne o, parti yapamıyacaksınız diye m, üzülüyorsunuz hanımefendi?
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 11:12:22. #1.14#
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