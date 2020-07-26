Madagaskar'ın koronavirüse karşı geliştirdiği bitkisel karışım fiyaskoyla sonuçlandı
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Madagaskar'ın koronavirüse karşı geliştirdiği bitkisel karışım fiyaskoyla sonuçlandı

Afrika ülkesi Madagaskar, yeni tip koronavirüse karşı geliştirildiği öne sürülen bitkisel karışım Covid Organics'ten vazgeçerek tedavi merkezleri açmaya başladı.

Madagaskar'ın koronavirüse karşı geliştirdiği bitkisel karışım fiyaskoyla sonuçlandı
26.07.2020 21:28 | Son Güncelleme: 26.07.2020 21:46

Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, ülkede temmuz ayında Kovid-19 vakalarının hızla artmasının ardından resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başkent Antananarivo'nun Mahamasina semtinde 250 kişi kapasiteli bir Kovid-19 tedavi merkezi açılacağını belirtti.

CUMHURBAŞKANI'NDAN MESAJ VAR

Ayrıca sağlık merkezlerinde tedavi görecek hasta bilgileri, yatak sayısı, solunum cihazları gibi verilerin yer alacağı CovData adlı dijital bir platformun da uygulamaya geçirileceğini kaydeden Rajoelina, "Bu zor zamanlarda, halkımı salgına karşı mücadelede birlik ve dayanışma içinde olmaya çağırıyorum. Madagaskar, Kovid-19'a karşı mücadeleyi kazanacak." ifadesini kullandı.

SITMA TEDAVİSİNDE ETKİLİ ARTEMISIA BİTKİSİNDEN GELİŞTİRİLDİ

Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsü bilim insanları, sıtma tedavisinde kullanılan artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı otun karışımından oluşan "Covid Organics"i geliştirmiş, Rajoelina, bu karışımı 20 Nisan'da canlı yayında içerek tanıtmıştı. Madagaskar, talep üzerine ilacı Afrika dahil 20'ye yakın ülkeye göndermişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın Kovid-19 semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair kanıt bulunmadığını açıklamıştı.

Rajoelina da DSÖ'ye, ilaca Avrupa değil Afrika kaynaklı olduğu için bu kadar şüpheci yaklaştığı eleştirisinde bulunmuştu.

VAKALAR 3 KATTAN FAZLA ARTTI

Madagaskar'da temmuz başından bu yana vaka sayısı üç kattan fazla arttı. Virüs bulaşan 5 bin 579 kişi iyileşirken, 78 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısındaki hızlı artış nedeniyle başkent Antananarivo'nun da yer aldığı Analamanga bölgesinde 20 Nisan'da kaldırılan karantina uygulaması yeniden başlatılmıştı. Nijerya hükümeti, geçen hafta yaptığı açıklamada Covid Organics'i test ettiğini ancak olumlu bir sonuç alamadıklarını bildirmişti.

"KORONAVİRÜS İLACINI BULDUK" DİYEREK KAMERALAR ÖNÜNDE İÇMİŞTİ

Madagaskar, "Koronavirüsün ilacını bulduk" iddiasıyla dünya gündemine oturmuştu. Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiklerini öne sürdüğü bitkisel ilacı kameralar önünde içmişti.

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