Koronavirüsün ardından Çin'de şimdi de "Brusella bakterisi" salgını baş gösterdi Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının çıkış noktası olan Çin'de şimdi de "Brusella bakterisi" paniği yaşanıyor. Bir ilaç firmasının tesislerinden yayılan bakterinin 3 bini aşkın kişiye bulaştığı belirtildi.

Koronavirüs salgınının ardından Çin'de şimdi de yeni bir salgın baş gösterdi. Olay Çin'in Lanzhou kentinde meydana geldi. Brusella bakterisine karşı aşı üreten ilaç firmasının ihmalkarlığı salgına yol açtı. Kentin sağlık yetkililerine göre, aşı üretimi sırasında, buhar emisyonlarının yanlış ve hatalı sterilizasyonu bakterinin yayılmasına yol açtı. Bakterinin koyun, sığır ve domuzlar aracılığıyla 3 bin 245 kişiye bulaştığı belirtiliyor. Yetkililer, hastalara ekim ayından itibaren tazminat ödeyeceklerini duyurdu. Brusella hastalığı baş ve kas ağrısı, ateş, yorgunluk gibi semptomlara neden olabiliyor.