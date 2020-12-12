Koronavirüsü yenen muhtar: Hastanelere gitsinler de oradaki insanların halini bir görsünler
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Koronavirüsü yenen muhtar: Hastanelere gitsinler de oradaki insanların halini bir görsünler

12.12.2020 08:31 | Son Güncelleme: 12.12.2020 08:35
Koronavirüsü yenen muhtar: Hastanelere gitsinler de oradaki insanların halini bir görsünler

ZONGULDAK'ta torunu için gittiği hastanede test yaptıran Karadeniz Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Şerafettin Nas'ın sonucu pozitif çıktı.

ZONGULDAK'ta torunu için gittiği hastanede test yaptıran Karadeniz Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Şerafettin Nas'ın sonucu pozitif çıktı. Evde 14 günlük tedavi sürecinin ardından görevine dönen Nas, "Bende hiçbir belirti yoktu ama testim pozitif çıktı. Maalesef vatandaşlarımız hala bu konuda duyarsızlar. Buna inanmayalar, dikkat etmeyenler hastanelere gitsinler de oradaki insanların halini bir görsünler" dedi. 

Karadeniz Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı olan Kilimli ilçesi Güney Mahallesi Muhtarı Şerafettin Nas, 17 Kasım günü evde rahatsızlanan torununu Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Torununa test yapılan Nas, önlem amaçlı kendisi de test oldu. Nas ve torununun koronavirüs testi pozitif çıktı. Evde tedaviye alınan Nas ve torunu, 14 gün süren tedavi süreçlerinin ardından sağlığına kavuştu. Şerafettin Nas, kendisinde hiçbir belirti yokken test olduğunu ve koronavirüse yakalandığının ortaya çıktığını söyledi. Birçok insanın belirti olmadan bu hastalığa yakalanmış olabileceğini ifade eden Nas, tedbirlere uyularak hastalığı başka insanlara bulaştırmanın önüne geçilmesi tavsiyesinde bulundu. Birçok insanın 'Bana bir şey olmaz. Ben hasta değilim.' diyerek önlemlerini almadığını gözlemlediğini anlatan Nas, "Bu hastalıkla uğraşırken kendimizi de kollamaya uğraşıyoruz. Üniversiteye giden torunum biraz rahatsız olduğunu söyledi. Kendisini doktora götürdüm. Gitmişken ben de bir test olayım dedim. Hiçbir belirtti yoktu bende. Onla beraber bende pozitif çıktım. Demek ki taşıyıcıyım diye düşündüm. 'Bir şey olmaz, bize gelmez' demenin bir anlamı yok. Demek ki öyle değilmiş" dedi. 

'BANA BİRŞEY OLMAZ' DİYEN VATANDAŞA KENDİMİ ÖRNEK GÖSTERİYORUM' Alınan tedbirlere harfiyen uyulmasını isteyen Nas, son olarak eşinde de hastalığın görüldüğünü ve virüsün çok hızlı yayıldığını gözlemlediğini ifade etti. Mahallesinde de sürekli denetimler yaparak halkın tedbirlere uyması konusunda uyarılar yaptığını ve kendisinden örnekler verdiğini anlatan Nas, şöyle konuştu:

"Ben de hiçbir belirti yoktu ama pozitif çıktı. Çok şükür sıkıntımız yok. Maalesef vatandaşlarımız hala bu konuda duyarsızlar. Kola maske takılmaz ki. Kola çenesinin altına takıyor maskeyi. Ciddiye alınmadığını düşünüyorum o kadar denetim olmasına rağmen. Buna inanmayalar, dikkat etmeyenler hastanelere gitsinler de oradaki insanların halini bir görsünler. O nedenle çok dikkat etmek lazım. Tedbirlere uyarsak en kısa sürede bu hastalığı da yeneceğiz Allah'ın izniyle. Belki benim gibi belirtisi olmadan pozitif olanlar vardır. O nedenle karşımızdakini de düşünerek tedbirlere uyalım." 


Koronavirüsü yenen muhtar: Hastanelere gitsinler de oradaki insanların halini bir görsünler
Koronavirüsü yenen muhtar: Hastanelere gitsinler de oradaki insanların halini bir görsünler
Koronavirüsü yenen muhtar: Hastanelere gitsinler de oradaki insanların halini bir görsünler
Koronavirüsü yenen muhtar: Hastanelere gitsinler de oradaki insanların halini bir görsünler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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