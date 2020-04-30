Koronayı yenip işbaşı yapan hemşire: Evde olmak vicdani bir yük
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Koronayı yenip işbaşı yapan hemşire: Evde olmak vicdani bir yük

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi pandemi bölümünde görev yapan hemşire, koronavirüse yakalandı. 21 günlük tedavi sonrası işbaşı yapan hemşire, göreve döndüğü için mutlu olduğunu belirtirken, evde olmanın kendisi için vicdani bir yük olduğunu söyledi.

Koronayı yenip işbaşı yapan hemşire: Evde olmak vicdani bir yük
30.04.2020 09:24 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:33

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli olan hemşire Kardelen Tercan, pandemi bölümünde koronavirüse karşı mücadele verirken, bu hastalığa yakalandı. Önce hastanede tedavi gören sonra evde karantinada kalan hemşire, 21 sonunda aynı bölümde göreve başladı. Görevine döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Tercan, ''Evde olmak benim için vicdani bir yük.'' dedi.

ERKEN TANI ÖNEMLİ

Tercan, koronavirüste erken tanının önemini vurgulayarak, "Arkadaşım pozitif çıkınca ben de test yaptırdım. Akciğer tomografisi çektirdim. Tomografi temiz geldi; ama test sonucunda pozitif üreme olduğu için izolasyona alındım ve tedavim başladı. Başta belirtilerim yoktu. Ama 2 gün sonra eklem ağrılarım başladı. Burun tıkanıklığı oldu. Onun dışında çok fazla belirtisi olmadı. Tedavi ve karantina sürecinde hijyene çok dikkat ettim. Kişisel eşyalarımı düzenli olarak yıkadım ve beslenmeme dikkat ettim. Sebze ağırlıklı beslendim ve özellikle çok fazla meyve tüketmeye çalıştım" dedi.

Koronayı yenip işbaşı yapan hemşire: Evde olmak vicdani bir yük

''EVDE DURMAK BENİM İÇİN VİCDANİ BİR YÜK''

Çalışmayı özlediğini belirten Tercan, "Göreve döndüğüm için mutluyum. Aynı zamanda arkadaşlarıma da yardımcı olacağımı için, onların yükünü hafifleteceğim için mutluyum. Evdeki dinlenme süremi uzatmak, hastanedeki arkadaşlarıma, meslektaşlarıma büyük bir haksızlık olurdu. Çünkü orada gerçekten ihtiyaçları var, hastanede görev yapmak büyük mutluluk verici. Biz sağlık personeli olarak gerçekten 7-24 çalışıyoruz. Bu kıyafetler içinde çalışmak gerçekten çok zor. Ekstra efor harcıyoruz açıkçası. Benim de belirtim yokken ve daha sonra negatif tanısı almışken evde durmak benim için vicdani bir yük. Oradaki bir hastayla ilgilenmek, başka bir arkadaşımın yükünü hafifletmek benim için çok önemli. Gitmesem haksızlık olurdu diye düşünüyorum" dedi.

Koronayı yenip işbaşı yapan hemşire: Evde olmak vicdani bir yük

''EVDE KALIN''

Salgından eskisi kadar korkmadığını belirten Tercan, "Hastalığı bilmediğim için önceden daha çok korkuyordum. Şimdi o kadar korkum yok; ama grip gibi bir hastalık değil, semptomları aynı şekilde ilerlemeyebilir. Benim en büyük şansım erken tanı olmasıydı. Yine korkuyorum; ama artık bildiğimiz bir hastalık olduğu için herhalde biraz daha rahatım. Gerçekten yaşam kalitenizi düşüren bir hastalık. Evde kalmak çok önemli. Lütfen maske takmaya özen gösterin. Sağlık çalışanları arkadaşlarımın da 7/24 maskeyle dolaşmalarını öneriyorum" ifadelerini kullandı.

Koronayı yenip işbaşı yapan hemşire: Evde olmak vicdani bir yük

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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