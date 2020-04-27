Koronavirüsten ölen hastanın yakınları tarafından saldırıya uğrayan kadın doktor: Kendimi güvende hissetmiyorum
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Karadeniz Teknik Üniversitesi, Genç, Güncel, Haber

Koronavirüsten ölen hastanın yakınları tarafından saldırıya uğrayan kadın doktor: Kendimi güvende hissetmiyorum

Trabzon'da KATÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi gören akciğer kanseri koronavirüslü bir hastanın hayatını kaybetmesi sonrasında hasta yakınları doktor Esra Ersöz Genç'e saldırdı ve kadın doktoru oksijen tüpüyle kovaladı. Twitter'da korku dolu anları anlatan kadın doktor, "Ben kendimi güvende hissetmiyorum" ifadelerini kullandı.

27.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:46
Koronavirüsten ölen hastanın yakınları tarafından saldırıya uğrayan kadın doktor: Kendimi güvende hissetmiyorum

Türkiye'deki koronavirüs salgını sürecinde TBMM'den sağlıkta şiddetin önlenmesine dair yasa da Meclis'ten geçti. Ancak bu gelişme bile hekimlere şiddet uygulayanları durduramıyor.

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde meydana gelen olay da bu cinsten. Hastanenin acil bölümünde görev yapan Doktor Esra Ersöz Genç yaşadıklarını Twitter hesabı üzerinden anlattı.

Genç, şunları yazdı:

"HASTANIN KALBİ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN DURDU"

"Bu sabah Kovid servis nöbeti devraldığımda entübe (solunum cihazına bağlı) kalbi iki defa durmuş masajla dönmüş akciğer kanseri bir hasta devraldım. Daha sonra hasta yakınlarına hastanın durumu hakkında bilgi verdim. Hastanın kalbi gün içinde bir çok kez durdu, kalbi tansiyon oluşturamıyor, hiçbir uyutucu ilaç almadığı halde kendi kendine soluyamıyordu. Bir taraftaki ciğeri tamamen alındığı için ciğerine tüp takıldı. Hastanınkalbi son bir defa daha durdu. Tüm müdahalelere rağmen Kurtarılamadı.

Koronavirüsten ölen hastanın yakınları tarafından saldırıya uğrayan kadın doktor: Güvende hissetmiyorum
Koronavirüsten ölen hastanın yakınları tarafından saldırıya uğrayan kadın doktor: Güvende hissetmiyorum

"TULUMLARLA GİRDİĞİMİZ SERVİSE GİRDİLER"

Olay da burada başladı. Önce zorla kapalı servise girmeye çalıştılar, kapılar camlar kırıldı güvenlik ile beraber ben kapının dışında hırpalandık (elimdeki kesikler bu arada oldu sanırım) sonra servisin iç kapısını da zorla açarak 5 kişi içeri daldılar. Bizim tulumlarla maskelerle girdiğimiz servise ellerini kollarını sallayarak girip sağa sola tekme atarak vefat eden hastanın başına geçtiler. İçlerinden biri eline oksijen tüpünü alıp bizi kovalamaya başladı.. O tüpü bize takacakmış, polis geldiğinde öyle diyordu.

Koronavirüsten ölen hastanın yakınları tarafından saldırıya uğrayan kadın doktor: Güvende hissetmiyorum
Koronavirüsten ölen hastanın yakınları tarafından saldırıya uğrayan kadın doktor: Güvende hissetmiyorum

"BEN KENDİMİ GÜVENDE HİSSETMİYORUM"

Beni servisten nasıl çıkardılar bilmiyorum. Benim yaşadığım şok, adli muayenem, pansumanım, ifade vermem şahsın göz altı süresinden uzun tuttu... şimdi bu adam dışarıda... #SağlıktaSiddetYasası çıktı diyorlar.. ben kendimi güvende hissetmiyorum. Bir dahaki nöbette ne olacak? Evime aileme sağ sağlam dönebilecek miyim? Bilmiyorum. Korkuyorum duyuyor musunuz beni???

Koronavirüsten ölen hastanın yakınları tarafından saldırıya uğrayan kadın doktor: Güvende hissetmiyorum
Koronavirüsten ölen hastanın yakınları tarafından saldırıya uğrayan kadın doktor: Kendimi güvende hissetmiyorum
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