Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan "Koronavirüse yakalandı" iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır

Koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisine ve ekibinden birkaç kişiye Kovid-19 bulaştığı yönündeki iddialara ilişkin, "Bu haberler doğru değildir. Bizler gayet iyiyiz ve aşı çalışmalarımız aynı hızla devam etmektedir" ifadelerini kullandı.