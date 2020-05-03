Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan "Koronavirüse yakalandı" iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır
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Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan "Koronavirüse yakalandı" iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır

03.05.2020 17:36 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:47

Koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisine ve ekibinden birkaç kişiye Kovid-19 bulaştığı yönündeki iddialara ilişkin, "Bu haberler doğru değildir. Bizler gayet iyiyiz ve aşı çalışmalarımız aynı hızla devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 11 Mart günü Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) tedavisine yönelik çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, kendisine ve ekibinden birkaç kişiye Koronavirüs bulaştığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

"HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Prof. Dr. Ovalı, sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı öne sürülen bir paylaşıma dair haberlere açıklık getirdi.

Ovalı, Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medyada adım kullanılarak açılan sahte hesaplardan yanlış bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bana ve ekibimden birkaç kişiye Covid virüsü bulaştığı ve tedavi altında olduğumuz haberleri doğru değildir. Bizler gayet iyiyiz ve aşı çalışmalarımız aynı hızla devam etmektedir."

'Koronavirüse yakalandı' iddiaları sonrası Ercüment Ovalı'dan açıklama geldi
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan 'Koronavirüse yakalandı' iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır

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