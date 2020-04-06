Koronavirüse yakalanan sunucu Esra Balamir, yaşadıklarını anlattı
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Esra Balamir, Kanal D, Magazin

Koronavirüse yakalanan sunucu Esra Balamir, yaşadıklarını anlattı

Koronavirüs testi pozitif çıkan sunucu Esra Balamir, bugün görüntülü bağlandığı canlı yayında sağlık durumu hakkında "Kendimi grip zannettim, ateşim çıktı ama hiç öksürmedim" dedi.

06.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:22

Ünlü sunucu Esra Balamir'in koronavirüs testi pozitif çıktı. 18 gündür evinde karantinada olan Balamir, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta isimli programa görüntülü olarak bağlanarak yaşadıklarını anlattı.

"ATEŞİM ÇIKTI AMA HİÇ ÖKSÜRMEDİM"

Hastalığın belirtilerinden ve sonrasında yaşadıklarından bahseden Balamir, şunları söyledi: "Aslında kendimi grip zannettim, gripteki bulgular vardı. İki, üç gün öyle dolaştım arkadaşımın daha çok ateşi çıktı bana göre. Test yaptılar 'iki güne çıkacak' dediler. Arkadaşımın testi pozitif çıkınca ilçe sağlık ile iletişime geçtik bize geldiler, 'evden çıkmayın' dediler. Bizimle ilgileneceklerini söylediler, öyle de oldu. İlaçlarımız geldi. Ateşim çıktı ama hiç öksürmedim. Sadece ateşim ve burun tıkanıklığı vardı arada da baş ağrısı."

"PSİKOLOJİK DESTEK İÇİN BİLE ARADILAR"

"İlacı kapıya kadar getirdiler her gün arıyorlar. Psikolojik destek için bile aradılar, çok ilgililer. Negatif çıkana kadar devam edecekler. Bu ilaç beş günlük beş gün sonra tekrar test yapacaklar negatif çıkana kadar böyle devam edecek."

"SOLUNUM SIKINTISI ÇEKMEDİM"

"Ben üçüncü gündeyim. Başka hastalıklarım da var. Dalağım yok. Binlerce kez şükürler olsun ki, bütün bunlara rağmen solunum sıkıntısı çekmedim. Bu hastalığı atlattıktan sonra güzel olan şey vücudumun bağışıklık kazanacak olması. Solunum sıkıntısı çekmedim ben, sigara kullanmıyorum bu yüzden diye düşünüyorum. Kendimi koruduğum için dirençli olduğumu düşünüyorum."

Koronavirüse yakalanan sunucu Esra Balamir, yaşadıklarını anlattı

"ŞİMDİ DAHA RAHAT NEFES ALIYORUM"

"18 gün boyunca hiç evden çıkmadık. Market işlerimiz oldu, dışarıdan bir kez pizza söyledim. Ben birkaç gün boyunca hiç belirtisini anlamadım. Taşıyıcı gibiymişim. Bu süreçte sokakta olsam belki binlerce insana yaymış olabilirdim. Benim hiç kimseyle bir diyaloğum yoktu. Eve kimseyi çağırmadım ama yine de geldi bizi buldu. İnsanların rahatlığını anlayamıyorum. Her sabah daha iyi uyanıyorum. Burnumda tıkanıklık vardı şimdi daha rahat nefes alıyorum. 2 gün sonra test yapıldığında negatif çıkacak diye ümit ediyorum."

Koronavirüse yakalanan sunucu Esra Balamir, yaşadıklarını anlattı

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Yeni tip koronavirüse yakalanan sunucu Esra Balamir, yaşadıklarını anlattı

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