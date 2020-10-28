Koronaya yakalanan Cemal Enginyurt, helallik istedikten sonra sitem etti: İnsan değilsiniz
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Koronaya yakalanan Cemal Enginyurt, helallik istedikten sonra sitem etti: İnsan değilsiniz

28.10.2020 15:07 | Son Güncelleme: 28.10.2020 15:25

Ordu milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kendisinin, eşinin, oğlunun ve danışmanının koronavirüs tedavisi gördüğünü belirterek helallik istedi. Enginyurt daha sonra " Ne kininiz varmış be? Hakkım varsa helal ettim sizin hakkınız varsa helal ederseniz insan değilsiniz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partiden ihraç ettiği bağımsız milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu. Enginyurt yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs sebebiyle Ankara Şehir hastanesinde yattığımı duyarak arayan, soran, mesaj atan, sıkıntımızı paylaşan bütün sevenlerimize teşekkür ediyorum. Telefonlara cevap veremediğim dostlar hakkını helal etsin. Allah hepinizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

EŞİ VE OĞLU DA TEDAVİYE ALINDI

Yaptığı bu paylaşımın ardından yeni bir paylaşımda bulunan Enginyurt, eşinin, oğlunun ve danışmanının da koronavirüs nedeniyle tedaviye alındığını aktardı ve "Takdir Yüce Allah'ın" dedi.

Koronaya yakalanan Cemal Enginyurt, helallik istedikten sonra sitem etti: İnsan değilsiniz

"SİZİN HAKKINIZ VARSA HELAL EDERSENİZ İNSAN DEĞİLSİNİZ"

Paylaşımında sitemde de bulunan Enginyurt, "Lakin bir geçmiş olsunu çok görenleri Allah'a havale ediyorum Ne kininiz varmış be? Hakkım varsa helal ettim, sizin hakkınız varsa helal ederseniz insan değilsiniz. Gün ola, harman ola" ifadelerini kullandı.

Koronaya yakalanan Cemal Enginyurt, helallik istedikten sonra sitem etti: İnsan değilsiniz
Koronaya yakalanan Cemal Enginyurt, helallik istedikten sonra sitem etti: İnsan değilsiniz

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Haber Yorumları (1)
KÜRŞAT TURAN: ALLAH acil şifalar versin.
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