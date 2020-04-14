Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım
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Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım

İtalya'yı ilk vaka görülmeden önce koronavirüse karşı uyaran dünyaca ünlü virolog Profesör Ilaria Capua, koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu. Öldürücü virüsle ilgili Türk halkına da mesajlar veren Capua, "Virüsle savaşmak için hepimizin tek vücut olması gerekiyor. Koruma önlemlerine gerekçe göstermeden kesinlikle uyalım" dedi.

14.04.2020 18:40 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:05

İtalya'da ilk vakanın görülmesinden hemen önce, ülkeyi bir salgın tehlikesi konusunda sürekli uyaran ve gerekli önlemlerin alınması konusunda sürekli röportajlar veren bilim insanı Prof. Capua'nın düşüncelerinde ne kadar haklı olduğu kısa sürede görüldü.

Artık İtalya'da sözüne en fazla değer verilen bilim insanlarından biri olan, dünyaca ünlü virolog Profesör Ilaria Capua, NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe'nin sorularını yanıtladı.

"KENDİMİZİ İZOLE EDEREK DİĞER İNSANLARDAN UZAK DURMAMIZ GEREKİYOR"

Yeni tip koronavirüs, Covid-19 ile ortaya çıkan salgını önleme konusunda ilk hedef olarak izolasyon ve hijyen uygulamalarına başvuruldu. Ardından, aşı geliştirme çalışmaları başladı. Sizce bu ve benzer tip virüslerle başa çıkmanın yolu sadece bunlar mı? Sorunun kökenine girmek gerekirse, örneğin; virüslerin türler arası sıçramasını önlemek için neler yapılmalı?

CEVAP: Birçok katmanı olan bir soru ve parça parça yanıtlamaya çalışacağım. Sorunun ilk kısmı izolasyon, sosyal mesafe, el yıkama gibi hijyen uygulamaları salgının yayılmasını yavaşlatıyor mu? Bunun yanıtı, evet. Her birimizin bunlara uyması şart.

Kendimizi izole ederek diğer insanlardan uzak durmamız ve sadece alışveriş gibi mecburi hallerde dışarı çıkmamız gerekiyor. Grafikte yükselen eğriyi yumuşatmamız gerekiyor. Virüs kapan insan sayısını muhakkak düşük tutmamız gerekiyor. Çünkü eğer çok fazla kişi aynı anda enfekte olursa hastaneler ve sağlık sistemleri çökecektir. Normale dönmek mümkün olmaz. Yani , ilk sorunuzun yanıtı, "evet". Sosyal mesafe ve hijyen önlemleri son derece önemli.

Aşı çalışmalarına gelirsek... Aşı, sorunun olası çözümlerinden biri. Bu konuda çalışma yapan birçok ekip var. Tabi aşıya gerçekten ihtiyaç olup olmayacağını zaman gösterecek. Çünkü bu aşının sadecede yüksek risk grupları için önerilmesi de olası. Ya da tüm insanlarda kullanılacak bir aşı geliştirilebilir.

Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım
Virolog Profesör Ilaria Capu

Üçüncü olarak, bu salgın insan davranışlarıyla küresel bir pandemi haline gelmiş durumda. Ancak bu, virüsün bir laboratuvarda üretildiği anlamına gelmez. Bu virüs doğanın bir ürünüdür. Virüsün pandemik bir hale gelmesine yol açan şeyse virüsün ormandan çıkarak Wuhan gibi dev bir kente girmesidir. Buradan da tüm dünyaya yayılmıştır. Yani, özetle, insanın doğanın dengesini bozan aktiviteleri küresel bir salgına yol açmıştır.

"HEPİMİZ KÜRESEL SALGININ VERDİĞİ SİNYALLERE KULAK VERMELİYİZ"

Bu görüşlerinizi biraz daha açarsak, yeni koronavirüs salgınıyla, yaptığımız hataları ve bunları düzeltme yolunu keşfetme şansına sahip olduğumuz söylenebilir mi? Eğer öyleyse, bundan sonra izlenecek yol ne olmalı?

CEVAP: Bence hepimiz bu küresel salgının verdiği sinyallere kulak vermeliyiz. Aslında tek sinyal bu salgından ibaret değil, 2019 iklim konusundaki endişelerin seslendirildiği bir yıl oldu. İklim herşeyde olduğu gibi virüslerin yayılımını da etkileyen bir faktör. Gezegenin sağlığını etkileyen her şeyin tamamı, birden çok iticisi olan tek bir sorun gibi görülmeli. Yani doğada bir sorunu tetiklerseniz bunun sonu, yıkıcı-öldürücü olabilir. Karmaşık bir sistemin içinde yaşıyoruz ama sağlığın nasıl da dairesel bir sistem olduğunu anlamamız gerekiyor. Sağlık daireseldir ve insanlar, hayvanlar, bitkiler ve çevrenin sağlığının bir bütünüdür. Bunu, sağlığı yok ya da var edebilen tekil bir sistem olarak görmemiz gerekiyor.

Bu tip koronavirüsün tıpkı SARS gibi çeşitli nedenlerden, örneğin iklim koşullarından ötürü etkisini yitireceği yönünde görüşler var. Virüsün mutasyon geçirme ihtimalini de gözönüne alırsak, bizi yakın gelecekte neler bekliyor? Salgın bundan sonra nasıl bir seyir izleyecek? Ne zaman normale dönebiliriz sizce?

CEVAP:Ben şahsen, virüsün yok olacağını düşünmüyorum. Yani, SARS gibi davranacağını düşünmüyorum. SARS, o dönemin Hong Konglu ve Çinli yetkililerinin yanı sıra etkilenendiğer ülkelerin çok sert tedbirleriyle durdurulabilmişti. COVID-19 ise o noktayı çoktan geçmiş durumda. Birçok ülkede dolaşım halinde. Yok olmayacak.Eğer virüs yaz aylarında yok olursa, inanın bu bir ilk olacaktır.Biz bu virüsü sadece dört aydır tanıyoruz. Birçok sürprizi olabilir. Ancak tecrübelerime göre, virüsün yok olması son derece zor. Etrafta dolaşmaya ve sorun çıkartmaya devam edecek. Ancak ve sadece; kuralları uygulayabilirsek ve hastaneler donanımlı şekilde her hastaya yetecek kadar iyi çalışırsa işte o zaman bu virüs diğer influenza virüsleri gibi, tedavi edilebilen bir hale gelebilecektir.Yani birkaç yıl süreyle tehlikeli olsalar da alınan önlemler sayesinde süre kazanılacak ve daha etkin tedavi yöntemleri bulunacaktır.

Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım

''SON ALARM ÇANI''

Şimdiki sorumuz biraz politika ile ilgili... Özellikle Avrupa ülkeleri ile ABD'nde siyasi iktidarların sürekli tereddüt içerisinde olduklarını ve sürekli strateji değişikliklerini görüyoruz. Bu değişkenliği nasıl açıklıyorsunuz?

CEVAP: Şu kadarını söyleyeyim, çevresel endişeleri yönetme konusunda politikacılar ile tıp insanları arasında farklılık var. Bu, bir bakış açısı sorunu. Bana göre, COVID-19 görüp görebileceğimiz "son alarm çanı" olacaktır. Hükümetlerin bilimi ve bilim insanlarını desteklemenin ve onlara güç vermenin ne kadar önemli olduğunu anlamalarını umuyorum.Gördüğümüz fenomenlerin ne kadar karmaşık olduğunu anlamalarını istiyorum. Çünkü artık elimizde tüm bu verileri farklı işleyecek, çıktıları anlamamıza yardımcı olacak araçlar mevcut.

Hükümetler bilimsel sınamalarla karşı karşıya kalacağımızı anlamalı. Böylesine sınamalar "acil durum ilanlarıyla" değil, ancak ve ancak doğru şekilde "hazırlıkla" aşılabilir.Artık bilim insanlarının ya da bilimsel grupların karar verme sürecinde daha fazla yer almasının vaktidir.

Bizim grubumuz bilimin güzelliğiyle ilgili ilham verici bir klip hazırladı. Andrea Bocelli ve Giorga tarafından dünyadaki en ünlü şarkıcılardan ikisi tarafından seslendirildi.Amacımız yılda bir milyon izlenme sayısına ulaşmak.

Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım

TÜRK HALKINA MESAJ

Profesör Capua, size son bir sorum daha olacak. Türk halkına salgını önlemek konusunda vermek istediğiniz özel bir mesajınız var mı?

CEVAP: Evet var.. Bu yaşadığımız salgın, ortaya çıkan kıyamet görüntüsü, ortak sorumlulukla ilgili bir şey. Hepimizin üzerine düşen şeyler var. Çok zor bir şey ama... Hem toplum hem de bireyler olarak sorunun değil çözümün parçası olmamız gerekiyor. Maalesef virüslerin ne yapacağını kestirmek çok güç. Ancak neyse ki katil bir virüsle uğraşmıyoruz.Ölümlere yol açtığı doğru ama Ebola gibi virüslerle kıyaslanamaz bile.

Bu virüs bir stres testi gibi. Hem demografi hem de sağlık hizmetleri için bir stres testi olarak görebiliriz. Bu enfeksiyonla savaşmak için hepimizi tek vücut olması gerekiyor. Koruma önlemlerine gerekçe göstermeden lütfen kesinlikle uyalım.Unutmamalıyız ki, "zincirin gücü" en zayıf halkasıyla sınırlıdır. O yüzden herkes bu virüsle savaşta elinden gelenin en iyisini yapmalı.

Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım

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