Koronavirüs yumurta tüketimini artırdı
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Koronavirüs yumurta tüketimini artırdı

Koronavirüs yumurta tüketimini artırdıAFYONKARAHİSAR'da faaliyet gösteren Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifi'nin Başkanı Nevzat Tezcan, "Koronavirüs salgınının yumurta talebini artırdığını belirterek, "Yumurtanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini profesörlerimiz ve doktorlarımızın da...

Koronavirüs yumurta tüketimini artırdı
30.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:00

Koronavirüs yumurta tüketimini artırdı

AFYONKARAHİSAR'da faaliyet gösteren Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifi'nin Başkanı Nevzat Tezcan, "Koronavirüs salgınının yumurta talebini artırdığını belirterek, "Yumurtanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini profesörlerimiz ve doktorlarımızın da söylemesi sonrası insanlar tüketime yöneldi" dedi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Ömer Coşkun ise "Sadece yumurta tüketimi çözüm değil. Doğru ve dengeli beslenmek çok daha önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de de tedbirler sıkılaştırıldı. Vatandaşlar, devletin aldığı tedbirlere ek olarak kendi sağlıklarını korumak ve vücut dirençlerini artırmak için çeşitli besin maddelerine yöneldi. Özellikle C vitamini içeren besinleri tüketmeye özen gösterenler, vitamin ve proteinler açısından zengin olan yumurta tüketimine de ağırlık verdi.

'YUMURTA TÜKETİMİ BİRAZ ARTTI'

Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifi Başkanı Nevzat Tezcan, koronavirüs salgını sonrası yumurta sektörünün son durumunu ve vatandaşların yumurta tüketiminin sektörü nasıl etkilediğini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi. Başkan Nevzat Tezcan, "Yumurta sektörü bir yıldır krizdeydi zaten. Koronavirüs çıktıktan sonra bağışıklık sistemini geliştirdiği için yumurta tüketimi biraz arttı. Ama maliyetlerimiz de biraz arttı. Bir yumurtanın maliyeti 40 kuruş. Doların ve diğer hammaddelerin fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle maliyetimiz 40 kuruşu buluyor. Yeni yeni toparlamaya çalışıyor yumurta sektörü" dedi.

'YOĞUN ŞEKİLDE ARABİSTAN'DAN TALEP GELİYOR'

Başmakçı'da 5 milyon adede yakın üretim olduğunu, son bir yılda ise bunun 4 milyona gerilediğini, pek çok kişinin zarar edip, hayvanlarını kesime gönderdiğini aktaran Başkan Nevzat Tezcan, "Sınır kapıları kapandı. İran ve Irak'a ihracatımız durdu. Şu anda temassız olarak yapmaya çalışıyoruz. Ticaret Bakanımız da ilgileniyor sağ olsun. Ama eskisi gibi düzenli olarak gitmiyor. Yeni yeni Arabistan'dan talepler gelmeye başladı. İki haftadır yoğun şekilde Arabistan'dan talep geliyor. Dışarıda da İsrail ile görüşmeler sürüyor. Maliyetin üstünde daha yeni yeni satmaya başladık. Zararımızı çıkarmamız lazım. Gerçekten çok zor duruma düştük" diye konuştu.

'KORONAVİRÜS YUMURTADA TALEBİ ARTIRDI'

Koronavirüs salgını sonrası insanların yumurtaya olan talebinin arttığını vurgulayan Nevzat Tezcan, "Dünyayı saran koronavirüs hastalığı, tabi yumurtada talebimizi artırdı. Yumurtanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini profesörlerimiz ve doktorlarımızın da söylemesi sonrası insanlar tüketime yöneldi. Yeni yeni yumurtanın kıymetini anlamaya başladı insanlar" dedi.

DOÇ. DR. COŞKUN: BU DÖNEMDE SAĞLIKLI BESLENME ÇOK ÖNEMLİ

Afyonkarahisar'daki özel bir hastanenin enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Ömer Coşkun da, "Koronavirüsten korunmak için protein özellikli ürünlerin tüketilmesi bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli bir etkendir. Ancak sadece protein özellikli ürünler tüketerek koronavirüsten korunmak mümkün değil. Bu dönemde sağlıklı beslenme çok önemli. Mevsimsel ve çeşitliliği olan ürünlerle beslenmek gerekiyor. Menümüzde her zaman vitamin, sebze, kuru baklagiller, protein, karbonhidratı dengeli bir şekilde almalıyız. Her şeyin fazlası zarar olduğu gibi proteinin de, aşırı beslenmenin de zararı var. Bir protein veya bir vitamini alarak bir hastalıktan korunamayız. Beslenmeyle birlikte düzenli uyku ve fiziksel egzersizlerle günlük aktivitemizi sürdürmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesini az veya çok yaparsak hastalıktan korunuruz diye bir şey mümkün değil aksine vücudumuza zarar da vermiş oluruz" diye konuştu.

'UCUZ OLAN BİR PROTEİN KAYNAĞI'

Proteinin sadece ette olmadığını, yumurtada da bulunduğunu kaydeden Doç. Dr. Ömer Coşkun, şöyle konuştu:

"Et ve yumurta tüketilebilir, omega 3 ve omega 6 bakımından zengin olduğu için haftada 2 gün balık tüketilebilir. Ayrıca fermantasyona uğramış yoğurt, kefir gibi gıdalar da protein içerikli besin maddeleridir. Yumurta vatandaşlarımızın kolay ulaşabileceği ve ucuz olan bir protein kaynağı. Vücudun protein ihtiyacının karşılanması adına tüketilmesinde bir sakınca yok, ancak sadece yumurta tüketimi de çözüm değil. Doğru ve dengeli beslenmek çok daha önemli."

Koronavirüs yumurta tüketimini artırdı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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