Koronavirüs vaka sayısında yarıya yakın düşüş yaşanan Diyarbakır için 'rehavet' uyarısı
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Koronavirüs vaka sayısında yarıya yakın düşüş yaşanan Diyarbakır için 'rehavet' uyarısı

19.10.2020 08:13 | Son Güncelleme: 19.10.2020 08:17
Koronavirüs vaka sayısında yarıya yakın düşüş yaşanan Diyarbakır için 'rehavet' uyarısı

DİYARBAKIR'da, son dönemde alınan tedbirlerle koronavirüs vaka sayısında yarıya yakın düşüş yaşandı.

DİYARBAKIR'da, son dönemde alınan tedbirlerle koronavirüs vaka sayısında yarıya yakın düşüş yaşandı. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, kentteki hastanelerde doluluk oranının yüzde 50'lerde olduğunu belirterek, "Bu düşüşle halkımız rehavete kapılmasın. Lütfen bu süreçte maske, mesafe ve hijyene daha çok dikkat ederek bu vaka sayılarının az olmasının sürecini devam ettirelim" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın temmuz ve ağustos ayında koronavirüs ile ilgili açıkladığı tablolarda, çoğunlukla artış eğilimindeki ilk 5 kent arasında yer alan Diyarbakır'da, vaka sayılarında yarıya yakın düşüş yaşandı. Türkiye genelinde olduğu gibi kentte de uygulanan koronavirüs tedbirlerinin bu düşüşte etkisi olurken, hastanelerde doluluk oranı yüzde 50'lere kadar geriledi.

Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, vatandaşların bu durum karşısında rehavete kapılmaması gerektiğini, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak bu sürecin devamlılığının sağlanması gerektiğini söyledi.'VAKA SAYILARIMIZ EPEY DÜŞTÜ'Diyarbakır'da temmuz ve ağustos ayında vaka sayısının çok fazla olduğunu anımsatan Prof. Dr. Tekin, şunları kaydetti:

"Eylül ayı itibariyle vaka sayılarımızda bir düşüş yaşandı. Ekim ayı itibariyle doluluk oranımız yüzde 40- 50'lerde. Vaka sayılarımız epey düştü. Bu bizi çok mutlu ediyor. Umarım ki bu kış boyunca da böyle devam eder. Vaka sayılarının düşüşü ile halkımız rehavete kapılmasın. Lütfen bu süreçte maske, mesafe ve hijyene daha çok dikkat ederek bu vaka sayılarının az olmasının sürecini devam ettirelim. Burada şunu da söyleyebiliriz; özellikle Covid-19 için alınan önlemler, geçen yıl grip sayısında çok ciddi bir düşüşe yol açtı. Bizim Covid-19 için aldığımız tedbirler, grip sayılarında azalmayı sağladı. Bu da yüz güldürücü bir haber oldu. Bu yıl da işin doğrusu aynı şeyi bekliyoruz. Önceki yıllara göre grip sayısının daha az olacağını temenni ediyoruz."


Koronavirüs vaka sayısında yarıya yakın düşüş yaşanan Diyarbakır için 'rehavet' uyarısı
Koronavirüs vaka sayısında yarıya yakın düşüş yaşanan Diyarbakır için 'rehavet' uyarısı
Koronavirüs vaka sayısında yarıya yakın düşüş yaşanan Diyarbakır için 'rehavet' uyarısı
Koronavirüs vaka sayısında yarıya yakın düşüş yaşanan Diyarbakır için 'rehavet' uyarısı
Koronavirüs vaka sayısında yarıya yakın düşüş yaşanan Diyarbakır için 'rehavet' uyarısı
Koronavirüs vaka sayısında yarıya yakın düşüş yaşanan Diyarbakır için 'rehavet' uyarısı
Koronavirüs vaka sayısında yarıya yakın düşüş yaşanan Diyarbakır için 'rehavet' uyarısı
Koronavirüs vaka sayısında yarıya yakın düşüş yaşanan Diyarbakır için 'rehavet' uyarısı
Koronavirüs vaka sayısında yarıya yakın düşüş yaşanan Diyarbakır için 'rehavet' uyarısı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrah KIZIL

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