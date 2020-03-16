Koronavirüs - TTB: Hekimlerden aldığımız duyumlar, hasta sayısının daha fazla olduğu yönünde
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Türk Tabipler Birliği, Sağlık Bakanlığı, Adıyaman, Türkiye, Dünya
BBC

Koronavirüs - TTB: Hekimlerden aldığımız duyumlar, hasta sayısının daha fazla olduğu yönünde

Türk Tabipler Birliği koronavirüs salgınıyla ilgili alınması gereken ek önlemlerle ilgili basın açıklamasında bulundu ve koronavirüse yakalanmış hasta hasta sayısının açıklanan resmi sayıların üzerinde olduğuna yönelik duyumlar aldıklarını ifade etti.

16.03.2020 16:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:10
Koronavirüs - TTB: Hekimlerden aldığımız duyumlar, hasta sayısının daha fazla olduğu yönünde

Türk Tabipler Birliği (TTB) koronavirüs salgınıyla ilgili alınması gereken ek önlemlerle ilgili basın açıklamasında bulundu ve koronavirüse yakalanmış hasta hasta sayısının açıklanan resmi sayıların üzerinde olduğuna yönelik duyumlar aldıklarını ifade etti.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, "Büyük bir ilimizde sağlık çalışanları ve hekimler arasında infial yaşanıyor. Hasta olduğunu biliyorlar ama bunlar açıklanmıyor" dedi.

TTB'nin açıklamaları ile ilgili BBC Türkçe'nin ulaştığı Sağlık Bakanlığı kaynakları ise bu akşamüstü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı resmi açıklamayı işaret etti.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Adıyaman, basın açıklamasında, koronavirüs hasta sayısının açıklanan daha fazla olduğunu ifade etti:

"TTB'nin her yerde tabip odaları ve yöneticileri var ve hekim arkadaşlarımız bize 24 saat ulaşabiliyorlar. Bizim aldığımız duyumlar, hasta sayısının daha fazla olduğu yönünde. Test sonucu negatif geldiği zaman bir daha teste yollandığında 'pozitif' ya da 'negatif' değil, yüksek riskli gibi tuhaf bir cevabın geldiği ve bir şekilde nedense bunları açıklanan toplam hasta sayısına ilave edilemediği söyleniyor. Bu durum toplum sağlığı ve sağlık çalışanlarının sağlığı açısından da büyük risk taşıyor."

"Düşünebiliyor musun birçok hastanede ekipman eksikliği var, malzeme eksikliği var. Bakan ile ilgili randevumuzda kendisine ilettik, Türkiye'de maske yok. Bana Urfa Devlet Hastanesi'nden haber geldi, ellerinde iki üç maske varmış. Her sağlık çalışanına tek bir cerrahi maske vermişler, bir adet. Onların iki saatlik faydası var, düşünebiliyor musunuz? Sağlık Bakanlığı'nın önce sağlıkçıların hayatını koruması gerekiyor."





'Umre'den gelenler tüm Türkiye'ye yayıldı"

Adıyaman, gerekli önlemler alındığı takdirde 'sokağa çıkma yasağına' gerek kalmayacağını, ancak şu ana dek alınan önlemlerin yeterli olmadığını söyledi:

"Ben size il açıklamayacağım ama bazı yerlere özel önem gösterilmesi gerekiyor. Önlemlerin alınmadığı görülüyor. Bugün Umre'den gelen 20 bin hasta var, bunlardan 4 bini karantinaya alındı ve geri kalanına 14 gün evlerinden çıkmaması tavsiye edildi ve bunlar tüm Türkiye'ye yayıldı."





Böyle bir popülasyonun geleceğini, zaten almak zorunda olduğunuzu biliyorsunuz, gece yarısı 2'de mi karar veriyorsunuz bunları karantinaya almaya. Zaten karantinaya alınmaları gerektiğini biliyorsunuz. Önceden karantina şartlarına uygun yerler yapılırdı, oralarda beklettirilirdi. Bir yığın gencimiz sokaklara atıldı. O karantina şartlarına uymayan yerlerde insanlar karantinaya alındı."

TTB'nin hükümete önerdiği tedbirler neler?

Bugüne kadar yaklaşık 7000 hastada test yapıldığını biliyoruz. Oysa tanı için gereken test kitinin üretim kapasitesinin haftada 2000 testin üzerine çıkarılması gerektiği de açıktır.

Testlerin sınırlı sayıda merkezde yapılıyor olması da önemi giderek daha fazla anlaşılacak bir eksiktir.

Üretim yerlerini, ofisleri ve işyerlerini kapatarak çalışanların evden çalışmasının veya ücretli olarak dinlenmelerinin olanaklarını yaratmak gerekir.

Spor salonları, havuzlar, müze ve tiyatrolar, kültür ve sosyal merkezleri, tiyatrolar ve sinemalar, bar, kahvehane ve restoranlar kapatılmalı.

Alışveriş benzeri nedenlerle zorunlu gidilen mekanlarda insanlar arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde düzenlemeler yapılmalı.

Büyük toplantıları ertelemek, ibadetleri topludan bireysele çevirmek, hatta bu önlemler yeterli olmazsa ulaşım, eczane ve bakkallar dışında bütün ticari aktiviteleri, ofisleri, kafe ve dükkanları bir süreliğine kapatmak yoluna gidilmeli.





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