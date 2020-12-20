Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili her gün şaşırtan bir bilgi geliyor. Bilim insanlarının son araştırmasına göre, koronavirüs taşıyan havadaki damlacıklar maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük ve maske virüsün yayılmasını önlemede kesin çözüm değil.

Dünya ülkeleri koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler alırken, bir yanda da adım adım aşılamaya geçiyor. İngiltere Başbakanı Johnson'ın "Koronavirüs mutasyona uğradı, yüzde 70 daha bulaşıcı" açıklamalarının ardından bilim insanları şimdi de virüsün maskeler tarafından neden durdurulamadığının cevabını verdi.

Bu kapsamda yapılan araştırmalar, koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğunu ortaya koydu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aile içi etkinliklerde bile maske takılması uyarısı yaparken, İngiltere'de yapılan araştırma, her 4 kişiden üçünün maskeyle dolaştığını ortaya koydu. Fakat virüsün hala hızlı bir şekilde yayılması akıllarda soru işaretleri oluşturdu.

MASKEYE RAĞMEN HIZLI BİR ŞEKİLDE YAYILDI

Bunun üzerine çalışma yapan uzmanlar, maskelerin gerçekten koronavirüsü durdurmaya yardımcı olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Daily Mail'in aktardığına göre, İngiltere'de geçtiğimiz hafta ülkenin neredeyse tüm bölgelerinde Kovid-19 vaka sayısında artış yaşandı. Bazı bölgelerde vaka sayısı, geçen nisan ayına göre 2 kat arttı. İspanya ve İtalya gibi, maske zorunluğu uygulanan ülkeler de yıkıcı Kovid-19 dalgasından kaçamadı.

Edinburgh Üniversitesi'nden virolog Paul Digard, virüsün temel kaynağının öksürük veya hapşırık sonucu oluşan ve havada uçuşan damlacıklar olduğu belirterek, "Kovid-19 parçacıkları, maskelerin onları durduramayacak kadar küçük" ifadesini kullandı.

Ama çoğu durumda virüsün büyük damlacıklar içinde yayıldığına dikkat çeken bilim insanı, bu damlacıkların durdurulmasında maskelerin etkili olduğunu kaydetti.

KÜÇÜK VE HAFİF PARÇACIKLAR SAYESİNDE YAYILIYOR

Ancak damlacıklar koronavirüsün tek yayılma yolu değil. DSÖ'nün temmuz ayında yayınladığı rapora göre, Kovid-19 duman veya toz gibi hava hareket eden çok daha küçük ve hafif parçacıklar sayesinde de yayılabiliyor. Bu parçacıklar, hastanın bulunduğu mekanlarda uzun süre kalabiliyor.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan Profesör Jimmy Whitworth, insanların maskeleri doğru takıp takmadığı bilinmediği için bu koruma aracının etkinliğini değerlendirmenin zor olduğunu söyledi.

MASKELERİN ETKİSİ KESİN OLARAK BİLİNMİYOR

Her şeye rağmen maskelerin, doğru takılması şartıyla etkili olduğundan emin olan Whitworth, "Gerçek şu ki, maskelerin ne kadar etkili olduğunu kesin olarak bilmiyoruz. Ama sağduyu bize bunu yapmamız gerektiğini söylüyor" diye konuştu.

İtalya'daki araştırma, maske takmanın bizi, Kovid-19'a karşı en etkili mücadele yöntemi olan sosyal mesafeyi korumaya teşvik ettiğini gösteriyor.

MASKE KESİN ÇÖZÜM DEĞİL

DSÖ, sosyal mesafeyi korumanın mümkün olmadığı durumlarda maske takmamızı öneriyor. Araştırmalar, bu kurala uyulmamasının salgının daha büyük hızla yayılmasına yol açabileceğini gösteriyor. Haberde, sonuç olarak maske çok büyük fayda sağlamasa bile hiç risk taşımadığı vurgulanıyor.