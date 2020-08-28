Koronavirüs tablosu bugün belli oldu mu? 28 Ağustos korona tablosu, vaka ve vefat sayısı
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Koronavirüs tablosu bugün belli oldu mu? 28 Ağustos korona tablosu, vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu açıklamaya devam ediyor. Toplam test, hasta, vefat, ağır hasta, iyileşen sayılarının yanı sıra 28 Ağustos Cuma günlük test, hasta, vefat ve iyileşen sayılarının da yer aldığı korona (covid-19) verileri belli oldu. Günlük vaka oranı kaç? Bugün kaç kişi vefat etti?

Koronavirüs tablosu bugün belli oldu mu? 28 Ağustos korona tablosu, vaka ve vefat sayısı
28.08.2020 18:10 | Son Güncelleme: 28.08.2020 18:14

Koronavirüs, tüm dünyada pandemi ilan edilmesine neden oldu. Çin'de ortaya çıkan covid-19 virüsü, Türkiye'yi de derinden etkilemeye devam ediyor. Koronavirüs tedbir ve önlemleri sürerken günlük vaka oranları da merak ediliyor. 28 Ağustos korona tablosu Türkiye son durum nedir?

28 AĞUSTOS KORONA TABLOSU AÇIKLADI MI?

Sağlık Bakanlığı, vaka sayısı, test oranları, iyileşen ve durumu ağır olan hasta sayısının yer aldığı günlük koronavirüs (covid-19) tablosunu henüz yayımlamadı. Veriler geldiğinde haberimizden takip edebilirsini.

27 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs oranları, 27 Ağustos günü için yayımlandı. 27 Ağustos günü toplam 106.111 test yapıldı. 1.491 vaka ve 26 vefat eden sayısının yanı sıra günlük iyileşen hasta sayısı da 995 oldu.

Koronavirüs tablosu bugün: 27 Ağustos korona tablosu, vaka ve vefat sayısı

Bakanlığın sitesinde yer alan koronavirüste Türkiye'deki güncel durum tablosunda, toplam test sayısı 6.727.860, toplam hasta sayısı 263.998, toplam vefat sayısı 6.209, toplam iyileşen sayısı 240.792, ağır hasta sayısı 862 ve hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,3 şeklinde açıklandı.

Koronavirüs tablosu bugün: 27 Ağustos korona tablosu, vaka ve vefat sayısı


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