KORONAVİRÜS SÜRECİNDE KARGO ŞİKAYETLERİ ARTTI

SON haftalarda çok sayıda vatandaş kargo paketlerinin günlerce kendilerine ulaşmadığını belirtiyor.

SON haftalarda çok sayıda vatandaş kargo paketlerinin günlerce kendilerine ulaşmadığını belirtiyor. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, şikayetlerin arttığını belirterek, mağduriyet yaşayanların nasıl bir yol izlemesi gerektiğini anlattı.

Koronavirüs salgını sonrası internet üzerinden yapılan alışverişler arttı. Gerek alışverişle satın alınan ürünlerin gerek ise vatandaşlar tarafından kargoya verilen ürünlerin karşı tarafa ulaşmasında mağduriyetler yaşanıyor. Bazı vatandaşlar kargolarının evlerine teslim edilmediğini ifade ederken, günlerce kargo şirketine ulaşamadığını söyleyenler de var. Koronavirüs sürecinde sanal ortamda alışverişin arttığını ifade eden Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, kargo şirketlerinin taleplere hazırlıksız yakalandığını söyledi.

ŞİKAYETLER İKİ ODAKTA TOPLANDI

Sanal ortamda alışveriş artmasıyla birlikte şikayetler iki odakta toplandı diyen Aydın Ağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü Birincisi satıcı firmaların düşük fiyat ilan etmelerine karşılık bu ürünleri göndermemeleri, siparişleri karşılamamalarıyla ilgili. Diğer bir odak noktası ise kargo şirketleri. Kargo şirketleri, çalışanlarının büyük fedakarlıkla bu paketleri yerlerine teslim etmek için uğraş vermelerine karşılık, gerek personel gerek ise altyapı yetersizliğinden ötürü tüketici şikayetlerine yol açtı. Vatandaşlar evde bulunmalarına rağmen sürekli paketlerinin gelmediğini, araştırdıklarında da çeşitli şekillerde oyalandıklarını ifade ediyor. Kargo firmaları mevzuata göre, teslim aldıkları gönderiyi il içinde iki gün, il dışında yani Türkiye genelinde en çok üç günde teslim etmekle yükümlüler. Fakat buna uyulmuyor. Tüketici ne yapacak Vatandaş Ulaştırma Bakanlığı'na internet üzerinden şikayette bulunabileceği gibi, bir zarar söz konusu ise yine internet üzerinden Ticaret Bakanlığı'nın TÜBİS uygulamasını kullanmak suretiyle tüketici hakem heyetine zararının tazmini için başvurabilir. Ayrıca sosyal medyada o kargo firmasının adını da belirterek uyguladığı haksızlığı, aksamayı yazmak suretiyle diğer tüketicilerin de tepki koymalarını imkan verecek bir girişimde bulunabilir. Madem ki sanal ortamda alışveriş yaparken mağdur olduysa yine sanal ortamda bunun hesabını sorabilir.

KARGO ŞİKAYETLERİ SON DERECE ÇOĞALDI

Son haftalarda kargo firmalarıyla ilgili şikayetlerin arttığını ifade eden Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, şunları söyledi Kargo şikayetleri son derece çoğaldı. Paketleri yerine götürmek isteyen personelin bir sorumluluğu yok. Altyapı ve personel kadrosunu yeterince geliştirmemiş dağıtım şirketlerinin yani kargo firmasının sorumluluğundan ötürü bu aksamalar yaşanıyor. Bir kişinin günde 200 paket teslim etme imkanı varken eline 400 paket verilirse elbette aksayacak. Bu paketler yerine ulaşmayacak veya sorun yaşanacaktır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışmanı Günü'nde bile kargo personeli hizmet ediyor, insanların gönderilerini kendilerine ulaştırmaya çabalıyordu. Bu noktada firmalar üzerine düşeni layıkıyla yapmış olsalar, altyapılarını, internet sistemlerini, personel, araç ve kadrolarını buna göre revize etselerdi bu sıkıntılar yaşanmazdı. Tüketicinin en büyük sıkıntısı, 'ben kargo şirketiyle muhatap değilim. Ben bir firmanın internet sayfası üzerinden alışveriş yaptım kargo firması beni mağdur etti. Kargo firmasına kendisi sipariş vermediği için burada satıcı ile muhatap olacak hakkını satıcıdan isteyecektir. Tüketici uğradığı zararı önce satıcıdan talep etmeli, satıcı da tercih ettiği kargo firmasına rücu edebilecektir.

FAALİYETLERİ EN UFAK ŞEKİLDE KISITLANMADI

Vatandaşların bu süreçte tüketici hakem heyetlerine internet üzerinden ulaşabileceğini belirten Aydın Ağaoğlu, Kargo firmaları koronavirüs sürecini bahane edebilirler. Ama onlara bir kısıtlama gelmedi. Onların faaliyetleri en ufak şekilde kısıtlanmadı. Hizmetin aksamasının koronavirüs tedbirleriyle hiçbir alakası yoktur. Tüketici herhangi bir zarara uğramışsa bu zararı tazminini kendisinden isteyebilir. Her ne kadar tüketici hakem heyetlerinin toplantı ve faaliyetleri 15 Haziran'a kadar ertelenmiş olsa da hiçbir ücret ödemeden tüketiciler internet üzerinden başvurularını yapabilir. Dolayısıyla haklarını arayabilirler şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA