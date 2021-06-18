Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 575 oldu
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Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 575 oldu

Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 575 oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı.

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 224 bin 128 testte, 5 bin 575 vaka ile 497 koronavirüs hastası tespit edildi. Yaşamını yitiren 59 kişi ile toplam can kaybı 49 bin 71'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 9 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 224 bin 128 testte 5 bin 575 vaka, 497 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 59 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 427 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 58 milyon 123 bin 990, toplam vaka sayısı 5 milyon 359 bin 728, toplam vefat sayısı 49 bin 71, toplam ağır hasta sayısı 856, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 224 bin 224 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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