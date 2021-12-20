Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 18 bin 762 oldu

19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 351 bin 253 testte 18 bin 762 vaka tespit edildi. 176 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 497 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 351 bin 253 testte 18 bin 762 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 176 kişi hayatını kaybederken, 24 bin 497 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız, belirlenmiş aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçmiş olan vatandaşlarımızı hatırlatma dozunu yaptırmaları için telefon mesajıyla doğrudan bilgilendirmektedir. Hatırlatma dozu zamanı gelenler aşılarını hemen yaptırsınlar. Vaktinde yapılan aşı daha çok korur" dedi.