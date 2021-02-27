Son dakika haberleri: Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 503'e yükseldi ?

19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 125 bin 716 testte, 9 bin 193 vaka ile 621 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 71 kişi ile toplam can kaybı 28 bin 503'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı'nca duyurulan 'Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu'na göre; son 24 saatte yapılan 125 bin 716 testte 9 bin 193 vaka, 621 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 71 kişi hayatını kaybederken, 8 bin 938 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 33 milyon 65 bin 377, toplam vaka sayısı 2 milyon 693 bin 164, toplam vefat sayısı 28 bin 503, toplam ağır hasta sayısı 1187, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 565 bin 723 oldu.Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı