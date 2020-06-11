Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık
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Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık

Koronavirüs vaka sayıları düşüşe geçse de salgın henüz tam anlamıyla kontrol altına alınmış değil. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İftahar Köksal, yaptığımız 8 hatalı alışkanlığı sıraladı.

11.06.2020 15:04 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:23

Toplumda yaz mevsiminde koronavirüsün (Kovid-19) daha az risk oluşturacağına yönelik bir kanı var. Oysa diğer solunum yolu virüslerinden farklı özellikler sergilediği için Kovid-19'un sıcak havalarda da bulaşma riski devam ediyor.Bu nedenle Kovid-19'a karşı aldığımız tüm korunma önlemlerine yaz aylarında da ödün vermeden devam etmemiz gerektiğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İftahar Köksal, yaz mevsiminde Kovid-19'a karşı dikkat etmemiz gereken 8 hatalı alışkanlığı anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre salgın sürecinde yanlış yaptığımız 8 husus:

Maske takmamak

Doğrusu: Maske kullanılmaması virüsün bulaşma ve yayılma riskini artırıyor. Özellikle de masa çevresinde veya güneşlenirken şezlong üzerinde sohbet ediliyorsa, maske yoksa ve sosyal mesafeye de dikkat edilmiyorsa risk daha da yükseliyor. Bu nedenle sıcak havalarda kullanımı zahmetli ve zor olsa da maske takmayı asla ihmal etmeyin.

Maskeyi değiştirmemek

Doğrusu: Virüsün bulaşma riskini artıran ve sağlığımızı riski atan faktörlerden biri de, maskeyi hatalı kullanmak. "Yaz mevsiminde sıcaktan nemlenen maske mutlaka değiştirilmeli" uyarısında bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İftahar Köksal "Çünkü nemli maskeyi kullanmak bakterilerin daha kolay üremesine neden olacağından dermatit başta olmak üzere cilt enfeksiyonlarına yol açabiliyor. Ayrıca kullanılmış maske asla ortalığa bırakılmamalı ve tıbbi atık kaplarına bırakılmalı" diyor.

8 metre kuralına uymamak

Doğrusu: "Eğer kişiler açık havada tek başına ve kimseyle konuşmadan yürüyüş veya spor yapıyorlarsa, çevrede de kimse yoksa maske takmayabilirler." diyen Prof. Dr. İftahar Köksal, spor yaparken dikkat etmemiz gereken önemli bir kuralı şöyle anlattı: "Dururken kişiler arasındaki mesafe maskeli olarak 1.5-2 metre olabilir. Ancak yürürken veya koşarken hava hareketi ve rüzgar oluşacağı için bu mesafe daha da artırılmalı. Çünkü bu rüzgar hapşırma ve öksürme sırasında saçılan partiküllerdeki virüsün arkamızda 8 metreye kadar yayılmasına neden olabiliyor. Dolayısıyla sosyal mesafeye dikkat etmek ve maske kullanmak yaşamsal önem taşıyor."

Eldiven takmak

Doğrusu: Toplumdaki yaygın inanışın aksine sık sık değiştirmedikçe eldiven KOVID-19'dan korumadığı gibi, güven hissi oluşturması nedeniyle ellerin yüzeylerle fazla temas etmesine, bunun sonucunda da dokunulan yüzeylere virüsün bulaşmasına yol açabiliyor. "Ayrıca eller terledikçe eldivenlerin içi ıslanacak ve bakteriler ile mantarlar faaliyete geçecektir" uyarısında bulunan Prof. Dr. İftahar Köksal; "Eldiven diğer mevsimlerin yanı sıra yaz mevsiminde de takılmamalı. Eller sık sık su ve sabunla yıkanmalı ya da el dezenfektanı ile kolonya gibi antiseptiklerle ovulmalı. Elleri çevreye değdirmekten mümkün olduğunca kaçınılmalı. Temas riskini minimize etmek için mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaya da devam edilmeli" dedi.

Saçları uzatmak, sakal bırakmak

Doğrusu: Saç ya da sakal COVID-19'un bulaşmasını doğrudan etkilemese de, daha fazla terlemeye yol açacağı için ellerin yüze ve boyun bölgesine temas etme riskini artırıyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İftahar Köksal, "Bu nedenle özellikle yaz mevsiminde erkeklerin sakal bırakmamaları, kadınların da saçlarını toplamalarını öneriyoruz. El hijyenine dikkat edilmesi ve bulaşma riski nedeniyle kuaföre gitmekten mümkün olduğunca kaçınılması da çok önemli" uyarısında bulundu.

Bolca su içmemek

Doğrusu: Yeterince su tüketmek metabolizmayı hızlandırmasının yanı sıra coronavirüsün vücudumuzdaki mukozalardan hücrelerin içine girişini de güçleştiriyor. Bu nedenle yaz mevsiminde en 2 litre su içmeyi asla ihmal etmeyin. "Kendi suyunuzu mümkün olduğunca yanınızda taşıyın" önerisinde bulunan Prof. Dr. İftahar Köksal, "Dışarıdan satın aldığınız su şişesinin ağız kısmına başkası dokunmuşsa, virüsün kapağını açarken elinize ve içerken ağzınıza bulaşma riski var. Suyu dışarıdan almak zorunda kalmışsanız elinizi ve şişenin ağız kısmını mutlaka dezenfekte edin" diyor.

Tatili kalabalık mekanlarda geçirmek

Doğrusu: Yaz ayları denildiğinde çoğumuzun aklına gelen ilk şey, tatil oluyor. Ancak coronavirüsten korunmak için kalabalık ortamlardan uzak, açık havada, doğayla iç içe olabileceğiniz bir tatil planı yapmalı, bu mümkün değilse tatil arzusunu gelecek yıla ertelemeli ve evde bir tatil havası yaratmalısınız.

Sık sık banyo yapmamak

Doğrusu: Yaz mevsiminde serinlemek ve kişisel hijyeni sağlamak için sık sık banyo yapmak çok önemli. Akşamları saçlarınızı ve vücudunuzu yıkamanız vücudunuza bulaşmış olma riskine karşı da önemli bir korunma yöntemi olacaktır. Banyo sırasında sabun ya da şampuan yeterli arınmayı sağlayacaktır.

Koronavirüs salgınının bitmemesine neden olan 8 hatalı alışkanlık
Haber Yorumları (2)
DIYARBAKIRLI: Boş yapıyor...
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BRO: Ne oldu bu ücretsiz maske dağıtım işi. 1 maske bile alamayacak durumdakiler ne olacak?
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500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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