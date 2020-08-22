Koronavirüs: İtalya'da satılamayan 50 milyon litre şarap el temizleme jeli olacak
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BBC

Koronavirüs: İtalya'da satılamayan 50 milyon litre şarap el temizleme jeli olacak

İtalya'da koronavirüs önlemleri döneminde satılamayan milyonlarca litre şarap, salgın nedeniyle talep patlaması yaşanan el dezenfektanına dönüştürülecek.

Koronavirüs: İtalya'da satılamayan 50 milyon litre şarap el temizleme jeli olacak
22.08.2020 10:32 | Son Güncelleme: 22.08.2020 11:25

İtalya'da koronavirüs önlemleri döneminde satılamayan milyonlarca litre şarap, salgın nedeniyle talep patlaması yaşanan el dezenfektanına dönüştürülecek.

Koronavirüs salgınını kontrol altına almak amacıyla uygulanan tedbirler kapsamında restoran ve barların haftalarca kapalı kalması, şarap tadımı ve mahzen turları gibi aktivitelerin durdurulması şarap satışlarında düşüşe yol açtı.

Yeni üretim şaraplara yer bulma sorunu da ortaya çıktı.

Şarapları ellerinde kalan bazı üreticiler, bunların alkollü el temizleme sıvılarına dönüştürülmesi için hükümet ve bölge yönetimleriyle anlaşmaya vardı.

Projeye katılan üreticilere toplam 50 milyon Euro devlet teşviği sağlanacak.

Yaklaşık 70 milyon şişeye denk gelen 50 milyon litre şarap özel işlemlerden geçirilerek alkole dönüştürülecek ve bu alkol el dezenfaktanı üretiminde kullanılacak.

'100 litre şaraptan 10 litre alkol'

Haberi "Satılmayan şaraplar sirke değil dezenfektan olacak" başlığıyla duyuran La Repubblica gazetesi, bu prosedürün detaylarına da yer verdi.

Buna göre, her 100 litre şaraptan 10 litre alkol elde edilecek ve bu alkolle her biri 100 ml'lik 120 şişe el temizleme jeli üretilecek.

Piemonte'nin Chardonnay şarabı el jeli olacak

La Repubblica'ya konuşan Piemonte bölgesinden şarap üreticisi Elio Pecarmona, "Biz Cortese ve Chardonnay şaraplarını elden çıkaracağız, bunlar tüketiciler tarafından genç olarak içilen ve 2020 hasatı verimli olan şaraplar" dedi.

Şarapların el dezenfektanına dönüştürülmesi işlemi için kullanılan fabrikalardan Sant'Agata sul Santerno kasabasındaki Mazzari Damıtma Tesisi'nin Müdürü Antonio Emaldi de ülkenin güneyindeki Puglia'dan, kuzeydeki Trento'ya kadar birçok bölgeden farklı şarapların buraya getirilerek el jeline dönüştürülmesine başlandığını söyledi.

Emaldi, yapılan işlemi "Beyaz şarap, kırmızı şarap fark etmiyor, önce analiz ediyor ardından buharla damıtıyoruz" diye anlattı.

La Repubblica gazetesi de şarapların el temizleme jeline dönüştürülmesini "Pandeminin oyunu: Bugün bir şişe hijyen jeli, bir şişe kırmızı şaraptan daha fazla talep görüyor" diye özetledi.

BBC
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