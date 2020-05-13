Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
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Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım

Koronavirüse karşı yaptığı çalışmalarla ve geçen ay Dornaz Alfa ilacının adını açıklamasıyla gündeme gelen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Dornaz Alfa'nın sadece akciğer problemlerine neden olan zarı eritmediğini, aynı zamanda antiviral gibi çalışabildiğini rapor ettikleri ilk laboratuvar ve klinik verilerinin önbaskı olarak yayınlandığı söyledi.

Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım
13.05.2020 23:29 | Son Güncelleme: 13.05.2020 23:35

Koronavirüs tedavisi için kendini ve ekibini laboratuvara kapatan ve aylardır çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı, sosyal medya hesabından koronavirüs aşı ve ilaç çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaştı.

Ovalı, ilk partide 2 milyon dozu hedefledikleri aşının birinci basamağı olan hayvan deneylerinin sorunsuz devam ettiğini açıkladı. Prof. Dr. Ovalı, "Amaç, eylülde klinik testlere başlamak" bilgisini paylaştı.

DORNAZ ALFA İLE İLGİLİ VERİLER YAYINLANDI

Ovalı, yaptığı açıklamada "Dornaz Alfa'nın sadece akciğer problemlerine neden olan zarı eritmediği, aynı zamanda bir antiviral gibi çalışabildiğini rapor ettiğimiz ilk laboratuvar ve klinik verilerimiz preprint olarak yayınlandı" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım

OVALI, ÖNCEKİ AÇIKLAMASINDA AŞI İÇİN AĞUSTOS AYINI İŞARET ETMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Habertürk TV'de konuk olduğu programda aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Ovalı, "Yaptığımız aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak. Ama yanlış gidebilir, terslikler olabilir. Eninde sonunda başarırız. Benim hep inandığım bir söz var: Zoru hemen yaparız, imkansız zaman alabilir. Bu zamana kadar adeta nefessiz çalıştık. Verdiğimiz sözü tuttuk. Biz 23 Nisan'ı tarih olarak koyarken, bugüne zor yetişir diyorduk" ifadelerini kullanmıştı.

DORNAZ ALFA'YI 16 NİSAN'DA DUYURMUŞTU

Ovalı, 16 Nisan tarihinde yaptığı paylaşımda "1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan'da açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik.. Acilen Dornaz Alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim" demişti.

Koronavirüs ilacı için çalışan Ercüment Ovalı'dan Dornaz Alfa ile ilgili heyecanlandıran paylaşım

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Haber Yorumları (4)
KEMAL: Buda atıp duruyor
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HELAL OLSUN: Bu profesör aşıyı tamamen üretince bu adama devlet üstün hizmet madalyası vermeliyiz böyle bi vatana hizmet yoktur inşallah başarılı olur çalışmalar
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KOKULU AYAK: aşı tarihi veren sözde prof değil mi bu. . şunun gibi insanlar bu coğrafyada isim yaptı ya daha da bişey beklemeyin. . halk meeee olunca, yalanlar zincirleme gelişir. . .
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