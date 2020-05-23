Koronavirüs: Hollanda'da Aziz Laurens Kilisesi salgın günlerinde halka moral vermek için Türkçe...
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Koronavirüs: Hollanda'da Aziz Laurens Kilisesi salgın günlerinde halka moral vermek için Türkçe...

Rotterdam kentindeki tarihi Aziz Laurens Kilisesi (Sint - Laurenskerk), koronavirüs salgını nedeniyle kent halkına moral vermek için halk ozanı Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsü ile nihavend İstanbul türküsü "Katibim"i çaldı.

Koronavirüs: Hollanda'da Aziz Laurens Kilisesi salgın günlerinde halka moral vermek için Türkçe...
23.05.2020 20:32 | Son Güncelleme: 23.05.2020 21:10

Hollanda'nın Rotterdam kentindeki tarihi Aziz Laurens Kilisesi (Sint-Laurenskerk), koronavirüs salgını nedeniyle kent halkına moral vermek için halk ozanı Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsü ile nihavend İstanbul türküsü "Katibim"i çaldı.

Rotterdam'da yaşayan çok sayıda Türkiye kökenli göçmen, Cuma günü öğlen saat 12: 20'de çan kulelerinden yansıyan Türkçe müzik sürpriziyle karşılaştı.

Rotterdam'ın merkezinde bulunan ve kentte Ortaçağ'dan günümüze kalan tek yapı olan Aziz Laurens Kilisesi, çan kulesinden Aşık Veysel'in ünlü eseri Uzun İnce Bir Yoldayım ile eski İstanbul türküsü Katibim'in (Üsküdar'a gider iken) ezgilerini yayımladı.

'Farklı kültürlere mensup insanların birbirine kenetlenmesine katkıda bulunmak için'

Hollanda hükümetinin resmi danışma organı olan Türkler İçin Danışma Kurulu (IOT) Başkanı Zeki Baran, BBC Türkçe'ye etkinliğin, koronavirüs salgını döneminde kent halkına moral vermek ve farklı kültürlere mensup insanların birbirine kenetlenmesine katkıda bulunmak için gerçekleştirdiğini söyledi.

Eski Rotterdam Belediye Meclisi üyesi Baran, nüfusunun yarıdan fazlası göçmenlerden oluşan Rotterdam'da geçtiğimiz günlerde koronavirüsten etkilenenen topluma moral vermek için, caddelere Kur'an-ı Kerim ve diğer kutsal kitaplardan alıntıların yer aldığı afişlerin asıldığını anımsattı.

Aziz Laurens Kilisesi'in de bu çerçevede, değişik kültürlere ait müzikler çaldığını vurgulayan Baran, Türkiye kökenli göçmenlerin hemen hemen hepsi tarafından bilinen bu iki eserin duyurulmasını sevinçle karşıladıklarını belirtti.

Baran, sadece Türkiye kökenli göçmenler değil, dinleyen herkesin bu eserlerden keyif aldığını söyledi.

670 yıllık kilise

Aziz Laurens Kilisesi, 1350 yılında inşa edildi. Rotterdam'da Ortaçağ'dan günümüze kalan tek yapı olan kilise, 2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin yerle bir ettiği kentte, bombardımandan kurtulan sadece 3 binadan biri.

Kilise, Pazar ve dini bayramlardaki ayinlerin dışında, müzik festivalleri, dinleti ve konser gibi etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

BBC

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