Koronavirüs günlük tablo! Son daika Bugün Covid 19 tablosu kaç kişi öldü? 25 Ekim bugünkü korona tablosu açıklandı mı? Bugün kaç korona vakası var?
Günlük covid tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu hakkında detaylar araştırılıyor. 25 Ekim 2021 tarihli verilerde en çok vaka sayıları dikkat çekiyor. Dün vaka sayısının artmasının ardından Fahrettin Koca önemli açıklamalar ve uyarılarda bulunmuştu. Günlük covid tablosu! Bugünkü koronavirüs tablosu son dakika! Bugün kaç korona vakası var?
Bugün kaç korona vakası var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 25 Ekim korona tablosu açıklandı mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Korona vaka sayısı 25 Ekim verileri açıklandı mı?
Koronavirüs 23 Ekim Cumartesi günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın " https://covid19.saglik.gov.tr/ " sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.
Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 24 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 24 bin 792 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 217'den 195'e düştü. İyileşen hasta sayısı 24 bin 403 olurken toplam 338 bin 536 PCR testi yapıldı. 24 bin civarındaki vaka sayısı son olarak 17 Eylül tarihinde kaydedilmişti.
24 Ekim Pazar koronavirüs tablosu açıklandı.
24 Ekim korona tablosu açıklandı.
24 Ekim Perşembe günü 362.213 kişiye test uygulanmıştır.
24 Ekim Perşembe 362.213 kişiye uygulanan testten 28.465 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.
24 Ekim Perşembe günü 198 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.
24 Ekim Perşembe günü 29.160 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.