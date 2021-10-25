Koronavirüs günlük tablo! Son daika Bugün Covid 19 tablosu kaç kişi öldü? 25 Ekim bugünkü korona tablosu açıklandı mı? Bugün kaç korona vakası var?

Bugün kaç korona vakası var? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 25 Ekim korona tablosu açıklandı mı? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın resmi sosyal medya hesaplarından vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı, iyileşen hasta sayılarının olduğu koronavirüs tablosu açıklanıyor. Korona vaka sayısı 25 Ekim verileri açıklandı mı?

25 EKİM KORONA TABLOSU VE VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?

Koronavirüs 23 Ekim Cumartesi günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın " https://covid19.saglik.gov.tr/ " sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

24 EKİM KORONA VAKA SAYILARI

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 24 Ekim'de kaydedilen 24 saatlik verilere göre 24 bin 792 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 217'den 195'e düştü. İyileşen hasta sayısı 24 bin 403 olurken toplam 338 bin 536 PCR testi yapıldı. 24 bin civarındaki vaka sayısı son olarak 17 Eylül tarihinde kaydedilmişti.

24 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

24 Ekim Pazar koronavirüs tablosu açıklandı.

24 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

24 Ekim korona tablosu açıklandı.

24 EKİM PERŞEMBE KORONAVİRÜS TESTİ SAYISI KAÇTIR?

24 Ekim Perşembe günü 362.213 kişiye test uygulanmıştır.

24 EKİM PERŞEMBE GERÇEK VAKA SAYISI KAÇTIR?

24 Ekim Perşembe 362.213 kişiye uygulanan testten 28.465 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

24 EKİM PERŞEMBE KORONAVİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

24 Ekim Perşembe günü 198 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

24 EKİM PERŞEMBE KAÇ KİŞİ İYİLEŞTİ?

24 Ekim Perşembe günü 29.160 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

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