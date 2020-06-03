Koronavirüs günlerinde evde rahatlıkla giyebileceğiniz bayan pijama takımı modelleri
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Koronavirüs günlerinde evde rahatlıkla giyebileceğiniz bayan pijama takımı modelleri

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle evde kalınan şu günlerde yaşam şeklinde köklü değişimler yaşanıyor. Yaşanan değişim kıyafetlerimize de yansırken şık ve rahat pijama modelleri öncelikli tercihi oluyor. Farklı tasarım özellikleri ile çok sayıda seçenek sunan bayan pijama modelleri ile karantina günlerini daha rahat, konforlu şekilde geçirebilirsiniz

Koronavirüs günlerinde evde rahatlıkla giyebileceğiniz bayan pijama takımı modelleri
03.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 03.06.2020 12:08

İş hayatı, sosyal hayat ve özel günler için farklı farklı kombinlerle gardıroplarını dizayn eden bayanlar koronavirüs günlerinde tek bir giyim formatına göre giyiniyor: Günlük giyim. Rahatlığın ön planda olduğu ve ev içinde rahatça zaman geçirmenizi sağlayan pijama modelleri bu noktada en büyük giyim tercihi olurken farklı tasarımlar ve modellerle karantina günlerini renklendirebilirsiniz.

KARANTİNAYI RENKLENDİREN BAYAN PİJAMA TAKIMLARI

"Evde Kal" çağrısına uyarak evinde kalan bayanlar giyim alışkanlıklarında yapacağı küçük değişikliklerle karantina günlerine hem renk hem de rahatlık kazandırıyor. Sıkıcı takımların bir kenara bırakıldığı ve renkli pijama takımlarının ön plana çıktığı ev giyiminde Kırmızı Miki Pijama, Sarı Miki Pijama, Nar Çiçeği Miki Pijama ve Siyah Hello Miki Pijama gibi renkli, canlı pijama takımı modelleri tercih ediliyor.

2020 TRENDLERİ EVDE DE DEVAM EDİYOR!

2020 giyim trendleri koronavirüs nedeniyle kendini güncellerken kadın pijama takımları gardıropları süslemeye başladı. Renkli ve canlı tasarımların öne çıktığı 2020 pijama takımı modellerinde rahatlık ve şıklık bir araya geliyor. Pembe, sarı, kırmızı ve siyah gibi dikkat çekici renklerle tasarlanan pijama takımları, bayan giyiminde karantina modasına yön veriyor.

PRATİK GİYİM SEÇENEĞİ PİJAMA TAKIMLARI

İzolasyon tedbirleri nedeniyle evlerde kalınan günlerde giyim tercihleri pratik seçeneklere yöneldi. Bu noktada ilk tercih olan kadın pijama takımları 2020 tasarımları ile evde moda rüzgarları estiriyor. Yeni çizgiye kavuşan ve rahat tasarımları ile evde konforunuzu artıran bayan pijama takımları, evde moda rüzgarları estirmenizi sağlıyor.

Şimdi, sokakta, iş yerinde ve özel günlerde tarzınızı yansıtan kıyafetlerinizi bir kenara bırakın ve evde tarzınızı yansıtacak olan yen pijama takımlarını kombinlemeye başlayın!

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