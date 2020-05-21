Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu
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Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu

Koronavirüs fobisi ile ilgili Türkiye'nin en kapsamlı araştırması yapıldı. Buna göre, korku düzeyi en yüksek bölge Güneydoğu Anadolu olurken en düşük bölge Karadeniz oldu.

21.05.2020 09:58 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:16

Koronavirüs salgını psikolojik, sosyal, ve ekonomik olarak doğrudan veya dolaylı tüm bireyleri olumsuz şekilde etkiliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs, Türkiye'de yaşayan insanları da olumsuz olarak etkiliyor ve yaşam rutinini bozuyor. Buna yönelik, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Baloğlu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden Doç.Dr. İbrahim Arpacı ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Kasım Karataş bir araştırma yaptı.

EN ÇOK KORKAN GÜNEYDOĞU, EN AZ KORKAN KARADENİZ

Yeni Şafak'ın haberine göre; Çalışmada, 72 ilden farklı eğitim seviyelerinden ve değişik sosyo-ekonomik gruplardan toplam 2 bin 133 kişiden veri elde edildi. Araştırmacılar geliştirdikleri Koronavirüs Ölçeği ile verileri topladı. Araştırmaya göre, Kovid-19 fobisi yaşanma durumu Türkiye'nin bölgeler arasında da farklılıklar gösteriyor. Korku düzeyi en yüksek bölge Güneydoğu Anadolu iken en düşük Karadeniz Bölgesi.

EĞİTİM DÜZEYİ ARTTIKÇA KORKU AZALIYOR

Ölçekten elde edilen sonuçlara göre, kadınlar erkeklerden daha fazla koronavirüs fobisi yaşıyor. Özellikle, kadınların fobi düzeyini artıran durumlar, virüsün neden olduğu olumsuz ekonomik etkilerden doğuyor. Örneğin, kadınlar koronavirüs nedeniyle yiyecek maddelerinin tükenmesinden kaygılanmakta ve daha fazla gıda stoku yapma eğiliminde. Eğitim seviyesinin artmasıyla fobik tepkiler arasında negatif bir trend görüldü. Kişilerin eğitim düzeyi arttıkça koronavirüs fobi düzeylerinin azaldığı görülüyor. Bu sonuç, halka koronavirüs ve etkileriyle ilgili bilinçlendirme yapmanın önemini gösteriyor.

"FOBİ KONTROL ALTINA ALINMALI"

Prof. Dr. Mustafa Baloğlu, "Koronavirüs ile ilgili TV ve sosyal medya haberlerinin sıklığı, bir yandan insanların virüse karşı tedbirli olmasına, uyanık kalmasına yardım ederken, diğer yandan ise farkında olmadan olumsuz ruhsal etkiler geliştirmesine yol açabilmektedir. Fobinin üst düzeyde yaşanması, kısa ve uzun vadede birçok başka psikolojik problemin de doğmasına neden olacaktır. Bu bakımdan koronavirüsün neden olduğu fobi düzeyinin kontrol altına alınması gerekir" dedi.

Koronavirüs fobisinin Türkiye haritası çıkarıldı! En çok korkan bölgemiz Güneydoğu oldu

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