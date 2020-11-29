Koronavirüs, doğaya ilgiyi artırdı
MERSİN'de, koronavirüs salgını nedeniyle şehir merkezinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, kendilerini doğaya bıraktı.
MERSİN'de, koronavirüs salgını nedeniyle şehir merkezinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, kendilerini doğaya bıraktı. Zirve Dağcılık Kulübü Başkanı Ali Rıza Demir, koronavirüs salgını sonrası doğanın öneminin arttığını belirterek, "Gençlere, yaşlılara, dostlarımıza koronavirüsün değil, dağların zirvesinde olun diyoruz" dedi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, doğaya olan ilgiyi artırdı. Mersin'de de vatandaşlar, salgın sonrası kalabalık ortamlardan kaçarak doğaya yöneliyor. Aileler kurdukları çadırlar ya da karavanlarda kalarak hafta sonlarını geçirirken, doğa yürüyüşü salgın döneminde ön plana çıktı. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen doğaseverler, doğa yürüyüşlerine ilgi gösteriyor. Zirve Dağcılık Kulübü Başkanı Ali Rıza Demir, koronavirüs salgını sonrası gençleri ve yaşlıları kapalı mekanlardan alıp doğaya getirdiklerini söyledi. Koronavirüs salgını sonrası doğanın öneminin arttığını kaydeden Demir, "Gençlere, yaşlılara, dostlarımıza koronavirüsün değil, dağların zirvesinde olun diyoruz. Belediyelerle, kamu kurumlarıyla, okullarla iş birliği yaparak vatandaşlarımızı doğaya çıkartmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN