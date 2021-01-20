Türkiye koronavirüs aşısında üçüncü adıma geçiyor
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Türkiye koronavirüs aşısında üçüncü adıma geçiyor

20.01.2021 23:37 | Son Güncelleme: 21.01.2021 00:14

Bilim Kurulu sonrası açıklama yapan Fahrettin Koca, aşılama programının birinci aşamasının üçüncü adımına geçildiğini açıkladı. Üçüncü adımda 85 yaş üstünün aşılanacağını belirten Bakan Koca, şu ana kadar 1 milyondan fazla kişinin aşılandığını belirtti.

Koca Koronavirüs Bilim Kurulu ile yaptığı toplantının yaptığı açıklamada; "Bilim Kurulumuzun yaptığı değerlendirme ile yarından (21 Ocak Perşembe) itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır. 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da evlerinde aşı olacaklar" ifadelerini kullandı.

"YALNIŞ BİLGİLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı yazılı açıklama ise şöyle:

"Aşı programımızdaki hedef gruplara göre aşı uygulaması ile uyumlu olarak tedarik ve lojistik planlaması yapılmıştır. Yaşadığımız devirde bilgiye ulaşmanın kolaylığı yanında gerçek dışı bilgilerin yayılımı da çok yüksek hızda gerçekleşmektedir. Yanlış ve yönlendirici bilgilere itibar etmemenizi, resmi açıklamalarımızı takip etmenizi rica ederim.

"980 BİNDEN FAZLA SAĞLIK ÇALIŞANI AŞI OLDU"

Fahrettin Koca, 980 binden fazla sağlık çalışanının aşı olduğunu belirtti.

"Bugün gerçekleştirdiğimiz Bilim Kurulu toplantımızda aşı programındaki gelişmeleri ele aldık. Şu ana kadar yapılan aşı programı kapsamında 1 milyondan fazla vatandaşımız aşılanmış bulunmaktadır. Aşı programının 1. aşaması bildiğiniz gibi sağlık çalışanlarımızla başladı ve 980 binden fazla sağlık çalışanı aşı oldu. Salı günü itibariyle de huzurevlerinde ve bakım evlerinde kalan vatandaşlarımızla bu vatandaşlarımızın bakımında görev alan personelin aşılanmasına başlandı.

Ayrıca 90 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına dün itibariyle başlandı. 90 yaşından büyük vatandaşlarımız için sağlık ekipleri evlerine giderek aşı uygulamasını yaptılar. Aşılama kapasitesinin her geçen gün artacağını bilmenizi isterim.

Bilim Kurulumuzun yaptığı değerlendirme ile yarından itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır. 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da evlerinde aşı olacaklar. Evlere aşı için giden ekibimizde hekim ve uzman sağlık personeli tam teçhizatlı olarak hazır bulunmaktadır. Aşı uygulama süresini artırsa da bu gruptaki vatandaşlarımız için en uygun şartlarda aşı yapılmasından yanayız."

Koronavirüs aşısında 3. adıma geçiliyor

"TÜM ŞARTLARI ZORLUYORUZ"

Koca sürekli aşılama yapılabilmesi için en kısa zamanda aşı lojistiğinin devam edeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Tüm dünyada aşı programlarını yürüten ve başlatmaya çalışan ülkeler doğru tedarik planlaması yapmaya çalışmaktadır. Biz de vatandaşlarımız için bir tedarik ve aşı programı planlamasını erkenden yaptık. Aşı programımızdaki hedef gruplara göre aşı uygulaması ile uyumlu olarak tedarik planlaması yapıldı ve bu programa uygun olarak uygun dozlarda aşı tedarik edilmektedir. Her bir aşamada aşı programına ara vermeden sürekli aşılama yapılabilecek bir plan çerçevesinde aşı lojistiği devam edecektir. Mümkün olan en kısa sürede en çok vatandaşımızın aşıya ulaşmasını temin edebilmek için tüm şartları zorluyoruz.

Yaşadığımız devirde bilgiye ulaşmanın kolaylığı yanında gerçek dışı bilgilerin yayılımı da çok yüksek hızda gerçekleşmektedir. Yanlış ve yönlendirici bilgilere itibar etmemenizi, resmi açıklamalarımızı takip etmenizi rica ederim."

Türkiye koronavirüs aşısında üçüncü adıma geçiyor
Türkiye koronavirüs aşısında üçüncü adıma geçiyor
Haber Yorumları (5)
SEREN CANJ: Koca kafa sen kaç yaşındasın njye aşı oldun
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GÜLDÜM: Türkiye nüfusu kaç milyon?
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VAKAMI HASTAMI İNANAKMI: ben biontech aşısı istiyorum arkadaşım. tüm medeni ülkelerin olduğu Türk icadı aşıyı istiyorum. neden daha fazla para ödeyip bana test edilmemiş ve daha az işlevi olan çin aşısını reva görüyorsunuz?
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