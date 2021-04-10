Koronavirüs aşısı yaptıran Bensu Soral, öncelikli oluşunu hastalığıyla açıkladı
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Koronavirüs aşısı yaptıran Bensu Soral, öncelikli oluşunu hastalığıyla açıkladı

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Ünlü oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabından koronavirüs aşısı olduğunu açıkladı. Aşı sırasının kendisine nasıl geldiği merak eden bazı kullanıcılar Soral'ı eleştirdi. Bunun üzerine Soral, Crohn hastalığı nedeniyle öncelik sırasının bulunduğunu belirtti.

Güzel oyuncu Bensu Soral, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda BioNTech aşısı olduğunu açıkladı. Soral, paylaşımında, "Sıra bende! En yakın zamanda aşısız kimse kalmasın. Özlem Türeci & Uğur Şahin. Sağlık çalışanlarımızın elleri dert görmesin, iyi ki varsınız!" ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİ YAĞDI

Aşı sırasının kendisine nasıl geldiği merak eden bazı sosyal medya kullanıcıları Soral'ı eleştirdi. Tepkiler sonrasında Soral sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Crohn hastalığı nedeniyle öncelik sırasının bulunduğunu belirtti.

"HER HAFTA KENDİME İĞNE YAPTIRMAM GEREK"

Soral paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle aşı sırası ve önceliği gibi konularda büyük bir hassasiyet olmasına çok sevindiğimi ve bu hassasiyeti paylaştığımı belirtmek isterim. Ben Crohn hastasıyım. Crohn; kronik bir rahatsızlık olmakla beraber her hafta kendime iğne yapmamı gerektiren bir hastalık. Maalesef kullandığım ilaç bağışıklığı çok düşürüyor. Bu ilacı kullananlar aşı sıralamasında çok üst sıralarda olmasa da bir önceliği var. Ben de bu sayede aşı olabildim. Asla herhangi bir ayrıcalık söz konusu değildir ve bütün insanlık olarak yaşadığımız bu felakette ayrıcalık talep edecek biri değilim. Hepimize geçmiş olsun."

CHRON HASTALIĞI NEDİR?

Temelde ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüsten oluşan sindirim sistemi içerisinde herhangi bir bölgede yerleşim gösterebilen Chron hastalığı, genel olarak ince bağırsak ve ince bağırsağın kalın bağırsak ile birleşim bölgelerinin çevresinde görülen iltihabi bir hastalıktır. Kadınlar arasında erkeklere oranla daha geniş bir yaygınlığa sahip olan hastalık, genellikle 35 ila 40 yaşları arasında görülür. Bununla birlikte çocukluk ve ergenlik döneminde de Chron hastalığına yakalanan birçok birey mevcuttur. Hastalık, tutulum yaptığı sindirim sistemi bölümlerinde kalınlaşma, ülser adı verilen yara oluşumları ve iltihaba neden olur.

Koronavirüs aşısı yaptıran Bensu Soral, öncelikli oluşunu hastalığıyla açıkladı
Koronavirüs aşısı yaptıran Bensu Soral, öncelikli oluşunu hastalığıyla açıkladı
Koronavirüs aşısı yaptıran Bensu Soral, öncelikli oluşunu hastalığıyla açıkladı
Koronavirüs aşısı yaptıran Bensu Soral, öncelikli oluşunu hastalığıyla açıkladı
Koronavirüs aşısı yaptıran Bensu Soral, öncelikli oluşunu hastalığıyla açıkladı
Koronavirüs aşısı yaptıran Bensu Soral, öncelikli oluşunu hastalığıyla açıkladı
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 22:29:12. #1.14#
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