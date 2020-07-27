300 kişilik aşı ekibinin başında olan Oxford'lu uzman Gilbert: 5 yılda alınacak aşamayı 4 ayda kat ettik
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300 kişilik aşı ekibinin başında olan Oxford'lu uzman Gilbert: 5 yılda alınacak aşamayı 4 ayda kat ettik

Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19'a karşı 10'u aşkın ülkede 166 aşı çalışması yapıldığını söyledi. Oxford Üniversitesi'nde bu çalışmayı yürüten 300 kişilik ekibin başında yer alan aşı uzmanı Prof. Sarah Gilbert "Aşı geliştirmede normalde beş yıl alacak birçok aşamanın dört ayda kat edildiğini" belirtti.

300 kişilik aşı ekibinin başında olan Oxford'lu uzman Gilbert: 5 yılda alınacak aşamayı 4 ayda kat ettik
27.07.2020 15:02 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:40

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 16 milyonu aştı. Virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığından ölenlerin sayısı ise 650 bine yaklaştı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Covid-19'a karşı 10'u aşkın ülkede 166 aşı çalışmasından söz ediyor. Bunların 20'yi aşkını klinik araştırma aşamasını geçti ve insanlar üzerinde deneniyor.

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ortaklığıyla geliştirilen aşı da bunlardan biri. Oxford Üniversitesi'nde bu çalışmayı yürüten 300 kişilik ekibin başında aşı uzmanı Prof. Sarah Gilbert yer alıyor. Gilbert, "Aşı geliştirmede normalde beş yıl alacak birçok aşama, dört ayda kat edildi" dedi.

BAĞIŞIKLIK KONUSUNDA UMUT VERİCİ GELİŞMELER

İnsanlar üzerinde yapılan deneylerde alınan ilk sonuçlar, aşının güvenli olduğunu ve virüse karşı bağışıklık geliştirdiğini gösteriyor. Bu bulgular aşının bu yıl sonunda hazır olacağını garanti etmese de bağışıklık kazandırma konusunda başarıya daha da yaklaşıldığına dair umut verici bulunuyor.

Klinik deney ve insanlar üzerinde denenme aşamasında olan diğer aşıların da olduğunu göz önünde bulundurursak Oxford ekibinin sıkı bir rekabetle karşı karşıya olduğu söylenebilir.



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