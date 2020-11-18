Koronavirüs aşısı fiyatı ne kadar? Koronavirüs aşısı ücretli mi olacak? Covid19 aşısı son durum
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Koronavirüs aşısı fiyatı ne kadar? Koronavirüs aşısı ücretli mi olacak? Covid19 aşısı son durum

18.11.2020 23:41 | Son Güncelleme: 18.11.2020 23:45
Koronavirüs aşısı fiyatı ne kadar? Koronavirüs aşısı ücretli mi olacak? Covid19 aşısı son durum

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüs salgınına karşı geliştirilecek aşının Türkiye'de ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağı hakkında canlı yayında bilgiler verdi. Koronavirüs aşısı ücreti ne kadar?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Koronavirüs aşısı ücreti ne kadar?

KORONAVİRÜS AŞISI FİYATI NE KADAR?

Canlı yayında açıklama yapan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Türkiye'nin özelliği şu, özellikle çocukluk çağındaki aşılarımız ve risk grubu dediğimiz aşıya ihtiyacı olan grubun aşıları devlet tarafından karşılanıyor" diyen Kara, Türkiye'de koronavirüs aşısının yüzde 99.9 ücretsiz olacağını söyledi.

"KISITLAMALARIN İLK FAYDASINI 10 GÜN SONRA GÖRMEYE BAŞLARIZ"

Ahmet Hakan'ın "Cumartesi gününden itibaren kaç gün sonra bu kısıtlamaların faydasını görmeye başlayacağız?" sorusuna yanıt veren Prof. Dr. Ateş Kara, "İlk işaretlerini 10 gün sonra görmeye başlarız ama asıl etkisini 14 ile 21. gün arasında görmeye başlayacağız. Hemen bu etkiyi görme şansımız yok. Bugün bu virüsü alan bir kişinin bulgularının 5 ila 7 gün sonra çıkacağını düşündüğümüz zaman ilk etkiyi göreceğimiz zaman 10 ila 14. günlerde ama kesin etki ise 14 ve 21. günlerde başlayacak. Çünkü şöyle düşünün diyelim ki ben bugün bu virüsü aldıysam eve götürdüğüm anda beraber bulunduğum kişilere yayma ihtimalim var bu da 7 ila 10 gün ekleyecektir" ifadelerini kullandı.

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