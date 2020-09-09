Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Her 4 kişiden 3'ü normalleşme sürecinin kötüye gittiğini düşünüyor
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Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Her 4 kişiden 3'ü normalleşme sürecinin kötüye gittiğini düşünüyor

Siyasetin nabzını ölçmek için karşımıza çıkan anketler bu sefer, koronavirüs salgınında normalleşme sürecini ölçümledi. Buna göre temmuz sonunda normalleşme sürecinin kötüye gittiğini düşünenlerin oranı yüzde 44 iken bu oran ağustos sonu eylül başında yüzde 72'ye yükseldi.

09.09.2020 10:54 | Son Güncelleme: 09.09.2020 11:34

Koronavirüste normalleşmenin halk nezdindeki karşılığını ölçmek için yapılan ankete göre yüzde 72'lik bir kesim sürecin kötüye gittiğini düşünüyor. Bu oran temmuz ayı sonunda ise sadece yüzde 44'lerdeydi.

Araştırma şirketi Ipsos 18-22 Ağustos tarihleri arasında 800 kişiyle "Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması" başlığıyla bir anket gerçekleştirdi. Ankette "normalleşme sürecinin gidişatı", "65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik kısıtlamalara kamuoyu desteği", "maske takmayanlara yaptırım", "alışveriş noktalarında maske kullanımı" gibi başlıklar ele alındı.

4 KİŞİDEN 3'Ü GİDİŞATI ÇOK KÖTÜ GÖRÜYOR

Katılımcılara "Koronavirüs vaka sayılarındaki düşüş nedeniyle başlatılan normalleşme sürecinin gidişatına dair değerlendirmenizi belirtir misiniz?" sorusu yöneltildi. Buna göre her 4 katılımcının 3'üne denk gelen yüzde 72'lik kısım "Çok kötü ve kötü" olarak bu soruya cevap verdi. Yüzde 21'lik kısım ise "Çok iyi ve iyi" dedi.

Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Her 4 kişiden 3'ü normalleşme sürecinin kötüye gittiğini düşünüyor

65 YAŞ ÜSTÜNE GETİRİLEN KISITLAMALAR DESTEKLENİYOR

Öte yandan 65 yaş ve üstüne il bazında getirilen kısıtlamalar da kabul görüyor. Buna göre yüzde 88'lik bir kısım bu kararları desteklerken yüzde 6 yanlış bulduğunu belirtti, yüzde 6 ise "fikrim yok" dedi.

Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Her 4 kişiden 3'ü normalleşme sürecinin kötüye gittiğini düşünüyor

ANKETTE SORULAN DİĞER SORULAR VE CEVAPLARI

Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Her 4 kişiden 3'ü normalleşme sürecinin kötüye gittiğini düşünüyor
Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Her 4 kişiden 3'ü normalleşme sürecinin kötüye gittiğini düşünüyor
Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Her 4 kişiden 3'ü normalleşme sürecinin kötüye gittiğini düşünüyor
Haber Yorumları (2)
MEMOLİ: bizi ençok ekonomi vuruyor virüs değil
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MAHO: Filayasyon ekiplerinde avukatlar mimarlar mühendisler odacilar var. Her şey şov içi boş.
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