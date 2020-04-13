Koronavirüs: ABD daha erken tedbir alabilseydi 'hayatlar kurtarılabilirdi'
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› Koronavirüs: ABD daha erken tedbir alabilseydi 'hayatlar kurtarılabilirdi' - Haber
Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, New York, Dünya
BBC

Koronavirüs: ABD daha erken tedbir alabilseydi 'hayatlar kurtarılabilirdi'

ABD yönetiminin koronavirüs konusundaki baş sağlık danışmanı "Covid-19'u durdurmaya yönelik önlemler daha erken alınsa hayatlar kurtarılabilirdi" dedi.

13.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:15
Koronavirüs: ABD daha erken tedbir alabilseydi 'hayatlar kurtarılabilirdi'

ABD yönetiminin koronavirüs konusundaki baş sağlık danışmanı "Covid-19'u durdurmaya yönelik önlemler daha erken alınsa hayatlar kurtarılabilirdi" dedi.

Doktor Anthony Fauci, CNN televizyonuna verdiği mülakatta "En başından itibaren her şeyi kapatsak daha farklı olabilirdi" dedi fakat bunun karmaşık bir karar süreci olduğunu söyledi.

ABD'de koronavirüs vakalarının sayısı yarım milyonu geçerek 555 bine ulaşırken 22 bin kişi de hayatını kaybetti.

New York vakaların ve ölümlerin en yüksek olduğu eyalet.

Trump yönetiminin sağlık konularında en üst düzey danışmanı Dr Fauci, aynı mülakatta ABD'nin bir çok bölgesinde hayatın Mayıs ayı başları gibi yakın bir zamanda normale dönmeye başlayabileceğini de söyledi.

ABD hükümetinin 16 Mart'ta ilan ettiği sosyal mesafe önlemlerinin Nisan ayı sonuna kadar uzatıldığı açıklanmıştı.





Fauci neler söyledi?

Daha önce New York Times gazetesinde Dr. Fauci'nin de aralarında olduğu bilim danışmanlarının hükümete Şubat ayı sonlarına doğru, çok sıkı tedbirler tavsiye ettiği yolunda bir haber çıkmıştı.

CNN programına çıkan Dr Fauci, bu haber sorulduğunda, bilim danışmanlarının tavsiyelerinin yalnızca sağlık değerlendirmelerine dayandığını söyledi ve şöyle sürdürdü:

"Çoğu zaman bu tavsiyelere uyulur. Bazen de uyulmaz. Fakat olan oldu ve şu anda bulunduğumuz noktadayız."

ABD'nin sağlık politikasına yön veren en önemli kişi olan Dr Fauci, daha erken önlem alınsaydı hayatların kurtulacağını kimsenin inkar edemeyeceğini söyledi ama "o dönemde her şeyi kapatma önerisine çok direnç vardı" diyerek bu tür kararların sadece sağlık kaygılarıyla alınmadığını kaydetti.

Sağlık danışmanı ABD'de şu anda bu noktaya gelmesinde tek faktörün önlemlerin gecikmesi olmadığını da ekledi ve ülkenin büyüklüğü ve toplumsal çeşitliliği gibi faktörlere dikkat çekti.

İyimser tahminler

Dr Fauci buna karşılık ülkede gelecek aydan itibaren en azından bazı konularda normale dönüşün başlayabileceğini söyledi. Ama bazı konularda erken rahatlama havasına girmenin salgının yeniden alevlenmesine yol açabileceğine de dikkat çekti.

"Bu, ülkenin neresinde yaşadığınıza, salgının o bölgede nasıl yaşandığına ve henüz deneyimlememiş olabileceğiniz salgın tehdidine bağlı olarak değişecektir" diye konuştu.

Dr Fauci, 3 Kasım tarihinde yapılması planlanan ABD Başkanlık seçimlerinin de, ülke çapında önlemlerin gevşetilmesi süreci ölçülü ilerlerse gerçekleşebileceği konusunda iyimser göründü.

New York'ta son durum

Salgının en kötü etkilediği ABD eyaleti New York'un valisi Andrew Cuomo Pazar günü yaptığı basın toplantısında, eyaleti en kısa zamanda "açmak" istediklerini söyledi.

Fakat Cuomo aynı zamanda bunu yapabilmek için komşu eyaletlerle daha sıkı eşgüdüm, daha fazla test imkanı ve merkezi hükümetten ek mali destek gerektiğini de kaydetti.

İleriye yönelik tahminler konusunda temkinli olmak gerektiğini söyleyen Cuomo, "Uzmanların verilere dayanarak yaptıkları her modelleme ve tahmin doğru çıkmadı" diye konuştu.

Kötümser tahminlerin gerçekleşmemiş olmasını "iyi haber" diye niteleyen Cuomo, bunun izlenen politikalar ve sosyal tedbirlere uyumun, son bir kaç hafta içinde sonuç vermeye başladığı anlamına geldiğini söyledi:

"İlk günden beri söylüyorum. Mayıs ayında bütün işyerleri açılacak, yok Haziran ayında açılacak, bütün bunlar çok erken sözler. Şu anda hiç kimsenin bu konularda gerçekten bilerek karar alabileceğini düşünmüyorum."

New York'da şu ana kadar 174 bin Covid-19 vakası tespit edildi ve ölenlerin sayısı 9 bin 385'e ulaştı.

Cuomo ölümlerin "korkunç yüksek" olmasına rağmen artık yükselmemeye başladığını son bir kaç gündür hep 700'lü sayılarda olduğunu söyledi.

ABD'de sosyal kısıtlamalar kaldırılacak mı?

Beyaz Saray sosyal mesafe önlemlerini biran önce gevşetme konusunda hala istekli görünüyor ve Gıda ve İlaç Dairesi Başkanı Dr Stephen Hahn'a göre 1 Mayıs tarihi hedefleniyor.

Dr Hahn ABC televizyonuna dün "Tünelin ucundaki ışığı görüyoruz" dedi, ama kararda nihai olarak güvenlik ve sağlık değerlendirmelerinin belirleyici olacağını kaydetti.

Aralarında Dr Hahn'ın da bulunduğu uzmanlar test sayısını artırmanın ülkeyi biran önce karantina sınırlamalarından kurtarmakta en önemli rolü oynayacağına inanıyorlar, fakat Başkan Trump testin yaygınlaştırılmasının o kadar önemli olmadığı görüşünde.

New York Valisi Andrew Cuomo ve New Jersey Valisi Phil Murphy dün testlerin artırılması konusunda destek istediler.

Cuomo dün ayrıca kimlerin Covid-19'u geçirmiş olduğunu dolayısıyla işe dönebileceğini belirlemek amacıyla insanları antikor testi yaptırmaya çağıran bir kararname yayınladı.

Bu arada Beyaz Saray sözcü yardımcısı Judd Deere Başkan Donald Trump'ın Wyoming'de de "büyük felaket" durumu ilan ettiğini açıkladı. Böylece ABD'nin 50 eyaletinin tümünde tarihinde ilk kez "felaket" durumunu ilan edilmiş oluyor.





BBC
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haber
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Bilim insanları virüsün bağışıklık sistemine saldırdığını keşfetti Haber
Bilim insanları virüsün bağışıklık sistemine saldırdığını keşfetti
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haber
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir Haber
Harvard'lı uzmanlar: Testis ağrısı koronavirüs belirtisi olabilir
Ölümcül virüs, ABD'nin Vuhan'da yaptığı deneylerle mi ortaya çıktı? Haber
Ölümcül virüs, ABD'nin Vuhan'da yaptığı deneylerle mi ortaya çıktı?
Yoğun bakımdan çıkan Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti Haber
Yoğun bakımdan çıkan Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Hong Konglu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız
Hong Konglu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
ABD, Hizbullah komutanı Kawtharani'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu
ABD, Hizbullah komutanı Kawtharani'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu
Hiçbir önlem almayan İsveç'in 'Koronavirüs kumarı', bilim insanlarını endişelendiriyor
Hiçbir önlem almayan İsveç'in "Koronavirüs kumarı", bilim insanlarını endişelendiriyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 570 artarak 18 bin 849'a yükseldi
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye komşusundan tehdit notu: Problemin bir parçasısın
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Doğu Afrika ülkeleri, öncekilerin 20 katı büyüklüğünde çekirge istilasıyla karşı karşıya
Doğu Afrika ülkeleri, öncekilerin 20 katı büyüklüğünde çekirge istilasıyla karşı karşıya
Putin koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Putin koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 980 kişi artarak 8 bin 985'e yükseldi
Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi
Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi
Koronavirüs, Amazon ormanlarında dış dünyaya kapalı yaşayan kabileye de bulaştı
Koronavirüs, Amazon ormanlarında dış dünyaya kapalı yaşayan kabileye de bulaştı
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
ABD'de koronavirüsten ölenler için kazılan toplu mezar havadan görüntülendi
ABD'de koronavirüsten ölenler için kazılan toplu mezar havadan görüntülendi
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan son 24 saatte bin 878 kişi daha hayatını kaybetti
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız
Lübnan Başbakanı Diab'dan İsrail'e tepki: İşgallerinize artık sessiz kalmayacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Özlem Zengin Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı İçişleri Bakanı
Spor Falcao Fatih Terim Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Radamel Falcao
Daha Fazla Türk İstifa İngiltere Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Koronavirüs: ABD daha erken tedbir alabilseydi 'hayatlar kurtarılabilirdi' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 14:00:41. #1.15#
title