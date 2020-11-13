Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı

Danimarka'da bir çiftlikte ilk kez ortaya çıkan koronavirüslü vizonların yarattığı panik Yunanistan'a kadar uzandı. Ülkede iki farklı çiftlikteki vizonlarda virüs olduğu belirlendi.

Dünya koronavirüsle mücadelesini sürdürürken, bir yandan da virüsün geçirdiği mutasyon haberleri endişeleri artırıyor. Aşılardan gelen iyi haberler salgını bitirmek için umut aşılasa da, vizonlardaki mutasyon geçirmiş koronavirüsün bu çalışmaları boşa çıkarmasından korkuluyor.

Danimarka haziran ayında vizon yetiştirilen bir çiftlikte koronavirüs vakaları tespit etmişti. Uzmanlar yaptıkları incelemede insanlara da geçen virüsün mutasyon geçirmiş olduğunu tespit etti. Elde ettikleri bulguları Dünya Sağlık Örgütü'yle de paylaşan Danimarkalı yetkililer, çiftliklerde bulunan yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edilmesi kararı aldı.

KOZANİ VE KASTORIA'DA

Ancak vizon tehlikesi Türkiye açısından giderek daha da yakına gelmeye başladı. Sınır komşumuz Yunanistan'da iki ayrı çiftlikte koronavirüsü taşıyan vizonlar olduğu tespit edildi. Yunan yetkililer söz konusu çiftliklerin Kozani ve Kastoria'da bulunduğunu açıkladı.

ÇALIŞANLARDA DA ÇIKTI

Reuters'a açıklamalarda bulunan bir tarım bakanlığı yetkilisi, vizonlardaki virüsün mutasyona uğramadığını öne sürerken, "Yunanistan'ın kuzeyindeki iki çiftlikte koronavirüs taşıyan vizonlar tespit edildi. Çiftlik çalışanlarının da hastalığa yakalandığı belirlendi" dedi.

Yüz binlerce vizon olduğu belirtilen Yunanistan'ın Danimarka gibi bir itlaf kararı alıp almayacağı henüz bilinmiyor.

VİZON NEDİR?

Sansargiller familyasından bir gelincik türü olan vizon, özellikle Avrupa'da kürkleri için yetiştirilen bir canlı türüdür. Farklı bölgelerde yetişen ve farklı türleri olan vizonlar genelde 30 santimetre ile 50 santimetre arasında değişiyor.