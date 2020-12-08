Korona virüsün düşmanı kekik kışa hazırlanıyor

Efeler Belediyesi Korona virüse iyi geldiği belirtilen kekiklerini kış mevsimine hazırlamak için çalışıyor.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Şahnalı Mahallesi'nde bulunan belediye arazisindeki kekikleri kış mevsimine hazırlamak için çalışma gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları 10 dönüm arazide yetişen kekiklerin aralarına, yağışlardan olumsuz etkilenmemeleri için karık açıyor. Belediyede görevli Ziraat Mühendisleri Gökçe Toros ve Abdurrahman Yıldız, kekik tarlasındaki çalışmaları gözlemleyerek, ürün hakkında bilgiler paylaştı.

Zürih Üniversitesi yaptığı araştırma sonucunda, kekiğin içinde bulunan carvacrol maddesinin iyileştirici özelliğinin olduğunu ve Korona virüsün DNA zincirini parçalayarak yok ettiğini paylaşan Toros, bu bilginin 46 farklı üniversitede yapılan araştırmalarla da onaylandığına dikkat çekerek, şöyle konuştu: "Kekik bitkisi; çay, yağ ve kekik suyu olarak tüketilebileceği gibi baharat olarak da kullanılabilir. Sıcak suyun içinde kapağı kapalı olarak bir süre demlenmeye bırakılan kekik bal ve limon eklenerek çay olarak tüketilebilir. Tıbbi aromatik olan bu bitki içinde bulunduğumuz pandemi döneminde bizleri hastalıklara karşı koruyacaktır. Efeler Belediyesi kendi arazisi üzerinde diktiği kekikleri hasat edip, suyunu çıkardı. Hasadın ardından şişelenen kekik suyunu şölen havasında geçen bir programda Başkanımız Mehmet Fatih Atay kendi eliyle vatandaşa dağıtmıştı. Kekiklerimizi yetiştirirken hiçbir şekilde zirai ilaç ve gübre kullanmadık. İyi tarım yapıyoruz ve bu konuda çok güzel geri dönüşler aldık. Kekiklerimiz şu anda kış mevsimine hazırlanıyor. Kekikler kış mevsiminde uykuya geçecekler ve önümüzdeki yıl yeni sürgünler vererek daha sağlıklı bir şekilde çoğalacaklar."

Şahnalı Mahalle Muhtarı Metin Solak belediye arazisindeki çalışmalara yaptığı ziyarette, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve belediye çalışanlarına teşekkür ederek, "58 yaşındayım ve kendimi bildim bileli mahallemizde annelerimiz, nenelerimiz kekik yetiştirir ancak Efeler Belediyesi'nin yetiştirdiği kekik çok farklı. Belediyenin ürettiği kekik yağı ve kekik suyu o kadar tesirli ki, bu ürünlerin önünde hiçbir hastalığın duracağını sanmıyorum. Mahallemiz belediyenin kekiklerine gözü gibi bakıyor. Olası bir su patlağında veya zarar görebilecek her konuda göz kulak olup belediyemize bilgi veriyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı