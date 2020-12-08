Korona virüsün düşmanı kekik kışa hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Korona virüsün düşmanı kekik kışa hazırlanıyor

08.12.2020 12:47 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:51
Korona virüsün düşmanı kekik kışa hazırlanıyor

Efeler Belediyesi Korona virüse iyi geldiği belirtilen kekiklerini kış mevsimine hazırlamak için çalışıyor.

Efeler Belediyesi Korona virüse iyi geldiği belirtilen kekiklerini kış mevsimine hazırlamak için çalışıyor.

Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Şahnalı Mahallesi'nde bulunan belediye arazisindeki kekikleri kış mevsimine hazırlamak için çalışma gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları 10 dönüm arazide yetişen kekiklerin aralarına, yağışlardan olumsuz etkilenmemeleri için karık açıyor. Belediyede görevli Ziraat Mühendisleri Gökçe Toros ve Abdurrahman Yıldız, kekik tarlasındaki çalışmaları gözlemleyerek, ürün hakkında bilgiler paylaştı.

Zürih Üniversitesi yaptığı araştırma sonucunda, kekiğin içinde bulunan carvacrol maddesinin iyileştirici özelliğinin olduğunu ve Korona virüsün DNA zincirini parçalayarak yok ettiğini paylaşan Toros, bu bilginin 46 farklı üniversitede yapılan araştırmalarla da onaylandığına dikkat çekerek, şöyle konuştu: "Kekik bitkisi; çay, yağ ve kekik suyu olarak tüketilebileceği gibi baharat olarak da kullanılabilir. Sıcak suyun içinde kapağı kapalı olarak bir süre demlenmeye bırakılan kekik bal ve limon eklenerek çay olarak tüketilebilir. Tıbbi aromatik olan bu bitki içinde bulunduğumuz pandemi döneminde bizleri hastalıklara karşı koruyacaktır. Efeler Belediyesi kendi arazisi üzerinde diktiği kekikleri hasat edip, suyunu çıkardı. Hasadın ardından şişelenen kekik suyunu şölen havasında geçen bir programda Başkanımız Mehmet Fatih Atay kendi eliyle vatandaşa dağıtmıştı. Kekiklerimizi yetiştirirken hiçbir şekilde zirai ilaç ve gübre kullanmadık. İyi tarım yapıyoruz ve bu konuda çok güzel geri dönüşler aldık. Kekiklerimiz şu anda kış mevsimine hazırlanıyor. Kekikler kış mevsiminde uykuya geçecekler ve önümüzdeki yıl yeni sürgünler vererek daha sağlıklı bir şekilde çoğalacaklar."

Şahnalı Mahalle Muhtarı Metin Solak belediye arazisindeki çalışmalara yaptığı ziyarette, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve belediye çalışanlarına teşekkür ederek, "58 yaşındayım ve kendimi bildim bileli mahallemizde annelerimiz, nenelerimiz kekik yetiştirir ancak Efeler Belediyesi'nin yetiştirdiği kekik çok farklı. Belediyenin ürettiği kekik yağı ve kekik suyu o kadar tesirli ki, bu ürünlerin önünde hiçbir hastalığın duracağını sanmıyorum. Mahallemiz belediyenin kekiklerine gözü gibi bakıyor. Olası bir su patlağında veya zarar görebilecek her konuda göz kulak olup belediyemize bilgi veriyoruz" dedi. - AYDIN

Korona virüsün düşmanı kekik kışa hazırlanıyor
Korona virüsün düşmanı kekik kışa hazırlanıyor
Korona virüsün düşmanı kekik kışa hazırlanıyor
Korona virüsün düşmanı kekik kışa hazırlanıyor
Korona virüsün düşmanı kekik kışa hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ulusa seslendi- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: - 'Zafer kazanarak, düşmanın kafasını ezerek, düşmanı...
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ulusa seslendi- Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: - "Zafer kazanarak, düşmanın kafasını ezerek, düşmanı...
Korona virüsün stresini şehrin göbeğindeki gölette atıyorlar
Korona virüsün stresini şehrin göbeğindeki gölette atıyorlar
Son dakika haberleri | Saadet Partili ilçe başkanı korona virüsten hayatını kaybetti
Son dakika haberleri | Saadet Partili ilçe başkanı korona virüsten hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler İlham Aliyev Süleyman Soylu Muhsin Fahrizade Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Şallı Ivana Sert Haluk Bilginer
Spor Samatta Okan Buruk Sinan Gümüş Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Kaza Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Korona virüsün düşmanı kekik kışa hazırlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 13:37:12. #1.15#
title