Korona virüsü maske ve dezenfektan stoklarını tüketti, kolonyaya talep arttı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Korona virüsü maske ve dezenfektan stoklarını tüketti, kolonyaya talep arttı - Haberler
Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Elazığ

Korona virüsü maske ve dezenfektan stoklarını tüketti, kolonyaya talep arttı

Korona virüsü maske ve dezenfektan stoklarını tüketti, kolonyaya talep arttı Türkiye'de ilk defa dün ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da maske ve dezenfektan stokları tükendi, kolonyaya da talep arttı.

11.03.2020 23:12 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:14
Korona virüsü maske ve dezenfektan stoklarını tüketti, kolonyaya talep arttı

Korona virüsü maske ve dezenfektan stoklarını tüketti, kolonyaya talep arttı

ELAZIĞ - Türkiye'de ilk defa dün ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle bir çok ilde olduğu gibi Elazığ'da da maske ve dezenfektan stokları tükendi, kolonyaya da talep arttı.

Çin'in Wuhan kentinden başlayarak dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün dün itibariyle Türkiye'ye de sıçramasıyla birlikte alınan tedbirler üst seviyeye çıkartıldı. Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da kurumlar dezenfekte işlemiyle tedbirleri artırırken, vatandaşlar da kendi tedbirlerini almaya başladı. Kentte bulunan bir çok eczane ve medikal malzeme satan iş yerlerinde maske ve dezenfektan stokları tükendi. Elde bulunan maske ve dezenfektanın tükenmesiyle aracı firmaların malzemelerin geliş fiyatını ciddi oranda arttırdığı ileri sürüldü. Kolonyanın da virüse karşı faydalı olduğunun yayılması üzerine vatandaşlar yoğun talep göstermeye başladı.

'Maske ve dezenfektanlar depolarda yok'

Son 2 günde maske ve dezenfektan ciddi bir talep olduğunu aktaran eczacı Ayhan Tanrıverdi, "Şuanda depolarda da yok. Piyasada da yok satıyor. Halk tedirgin olduğu için satışlar ciddi anlamda arttı. Günde 60 kişiye yok diyoruz. Şuanda piyasada olmadığı için fiyatları da ciddi miktarda arttı" dedi.

Bugün iş yerini açtıklarından beri ciddi bir kolonya satışı olduğuna değinen Mehmet Aydoğdu, "İnsanlar panik haldeler çocuklarına kolonya almaya geldiler. Kolonya çok ciddi anlamda satılıyor. Bizim 10 liraya sattığımız kolonyalar karşı firmalar tarafından 20 liraya çıkarıldı. Dün dediler korona virüsü Türkiye ye geldi. Bugün fiyatlar çok arttı. Benim kolonya fiyatını bu dönemde artırmam haramdır. Biz birlik olmalıyız. Bir olumsuzluk varsa tüm millete gelmiştir. Bunu ticari olarak değil de vicdani olarak düşünelim. Şuanda elimizde dezenfektan bulunmuyor. Ama sipariş verdik. İlerleyen günlerde gelecek. Ben fiyat yükseltmeyi düşünmüyorum. Aldığım fiyata satacağım gerekirse.Bu bir hizmettir. Daha önce domuz gribi çıktı. Yine böyle talepler olmuştu. Dükkana giren insanların hepsi kolonya soruyor" ifadelerini kullandı.

Korona virüsünden korkmamak gerektiğini belirten vatandaşlardan Aziz Akyüz, "Biz tedbirimizi alalım sağlık bakanlığın açıkladığı uyarılara uyalım. Daha öncede birçok hastalık oldu. Onlar ile mücadele edildi. Bununla da mücadele edilir. Evimizde sabun ve temizlik eşyalarına önem veriyoruz. Kolonya aldım"diye konuştu.

DOMUZ GRİBİ İLE İLGİLİ SON HABERLER
DOMUZ GRİBİ NEDİR? NASIL BULAŞIR?
Korona virüsü maske ve dezenfektan stoklarını tüketti, kolonyaya talep arttı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Korona virüsü maske ve dezenfektan stoklarını tüketti, kolonyaya talep arttı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Haber
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Dehşet evi! Bekçiler sesten şüphelendi bu manzarayla karşılaştı Haber
Dehşet evi! Bekçiler sesten şüphelendi bu manzarayla karşılaştı
İstanbul'da nefes kesen operasyon! Kasalar dolusu para ele geçirildi Haber
İstanbul'da nefes kesen operasyon! Kasalar dolusu para ele geçirildi
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Haber
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş için kararını verdi! Haber
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş için kararını verdi!
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Köpek merakı yüzünden apartman dairesini satarak bahçeli ev aldı! Yavruları 10 ile 20 bin lira arasında satıyor
Köpek merakı yüzünden apartman dairesini satarak bahçeli ev aldı! Yavruları 10 ile 20 bin lira arasında satıyor
Uzman açıkladı: Hamile annelerde koronavirüs bebeğe geçmiyor
Uzman açıkladı: Hamile annelerde koronavirüs bebeğe geçmiyor
Koronavirüs en çok hangi yolla bulaşıyor? Uzman isimden merak edilen soruya yanıt
Koronavirüs en çok hangi yolla bulaşıyor? Uzman isimden merak edilen soruya yanıt
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Arhavispor Başkanı Yücel Satıral, futbolcu maaşları için evini satıp kredi çekti
Arhavispor Başkanı Yücel Satıral, futbolcu maaşları için evini satıp kredi çekti
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Cari denge Ocak'ta 1,8 milyar dolar açık verdi
Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
Koronavirüs sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan haksız fiyat artışı uyarısı: İhbar edin
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı '14 gün kuralı' hakkında bilgilendirmede bulundu
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı "14 gün kuralı" hakkında bilgilendirmede bulundu
Survivor 2020'de yarışmaya veda eden isim belli oldu
Survivor 2020'de yarışmaya veda eden isim belli oldu
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Son Dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu göndermeyecek
Son Dakika: Türkiye, koronavirüs sebebiyle 1 Mayıs tarihine kadar uluslararası spor organizasyonlarına sporcu...
PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet
PSV, gelecek sezondan itibaren Roger Schmidt'e emanet
İran'da 'Alkol koronavirüse iyi geliyor' söylentisi 67 can aldı
İran'da "Alkol koronavirüse iyi geliyor" söylentisi 67 can aldı
Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi İcra Kurulu Üyesi Haruyuki Takahashi: Oyunlar ertelenebilir
Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi İcra Kurulu Üyesi Haruyuki Takahashi: Oyunlar ertelenebilir
Son Dakika: İstanbul'daki bazı üniversiteler örgün eğitime ara verdi
Son Dakika: İstanbul'daki bazı üniversiteler örgün eğitime ara verdi
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Abdulhamit Gül Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Emrah Demet Akalın Müslüm Gürses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Bülent Uygun Ali Palabıyık Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Ateş Wuhan Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Korona virüsü maske ve dezenfektan stoklarını tüketti, kolonyaya talep arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 00:09:44. #1.14#