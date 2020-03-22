Korona virüsü bahane edip yaşlı adamı "kolonya" uzatıp gasp eden şahıs kamerada
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Korona virüsü bahane edip yaşlı adamı "kolonya" uzatıp gasp eden şahıs kamerada - Haber
Okmeydanı, Polis, 3. Sayfa

Korona virüsü bahane edip yaşlı adamı "kolonya" uzatıp gasp eden şahıs kamerada

Korona virüsü bahane edip yaşlı adamı "kolonya" uzatıp gasp eden şahıs kamerada Okmeydanı'nda emekli maaşını çeken yaşlıyı gasp eden zanlı yakalandı Zanlı maske takan adam yaşlı adama virüsü bahane edip kolonya uzattı Polis ekipleri hem kendilerine hem de şüpheliye maske takmayı ihmal...

22.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 22.03.2020 14:48
Korona virüsü bahane edip yaşlı adamı 'kolonya' uzatıp gasp eden şahıs kamerada

Korona virüsü bahane edip yaşlı adamı "kolonya" uzatıp gasp eden şahıs kamerada

Okmeydanı'nda emekli maaşını çeken yaşlıyı gasp eden zanlı yakalandı

Zanlı maske takan adam yaşlı adama virüsü bahane edip kolonya uzattı

Polis ekipleri hem kendilerine hem de şüpheliye maske takmayı ihmal etmedi

İSTANBUL - Okmeydanı'nda bankadan emekli maaşını çeken yaşlı adamın yanına yaklaştıktan sonra korona virüs salgınını bahane ederek "kolonya ister misin" diyerek 2 bin 660 lirasını gasp eden zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının takibi ve kolonya verdiği anlar kameralara yansırken, polis adliyeye sevk ettiği şüpheliye maske takmayı ihmal etmedi.

Beyoğlu Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi Fatih Sultan Caddesi üzerinde önceki gün saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, 72 yaşındaki Mehmet Hanifi Palığın, bankaya girerek 2 bin 660 lira emekli maaşını çekti. Yaşlı adam ardından evine seyrettiği a snad Özgül Sokak girişinde yerde içerisinde sahte 10 bin doların olduğu şeffaf poşete sarılı paraları gördü. Yaşlı adam eğilip poşete aldığı esnada bir şahıs yanına gelerek, paraların kendisine ait olduğunu belirterek geri istedi. Bunun üzerine yaşlı adam şahsa polis merkezine gideceğini söyleyerek paraları vermedi. Parayı alamayan zanlı yaşlı adam darp ederek cebindeki 2 bin 660 lirayı çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından yaşlı adamın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda poşette lastiği sarılarak olan paraların 97 adet sahte 100 dolar olduğu tespit edildi. Bunun üzerine hastaneden sağlık raporu alınan yaşlı adam şikayetçi olmak için ifadesi alınmak üzere Haliç Polis Merkezine götürüldü.

Korona virüsü bahane edip kolonya uzattı

Öte yandan zanlının yaşlı adamı takip ettiği ve korona virüsü bahane ederek kolonya uzattığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, zanlı yaşlı adamın yanında yürüyerek onunla sohbet ediyor. Yürüyüş esnasında zanlı yaşlı adama kolonya uzatıyor. Adamın istememesinin ardından zanlı cebinden sahte dolarların olduğu bir poşet çıkartıyor. Daha sonra adam ve zanlı kamera açısından çıkıyor.

Polis kısa sürede zanlıyı kıskıvrak yakaladı

Şikayetin ardından harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Haliç Polis Merkezi Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonrasında polis, zanlının "dolandırıcılık" ve "kötü muamele" gibi suçlardan emniyette kaydı bulunan Reşit Y.olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma sonrasında zanlı, dün saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Çukur Mahallesi'ndeki evinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen şahıs, ifadesi alınarak sorgulandı.

Polis hem şüpheliye hem de kendine maske taktı

Emniyette işlemleri tamamlanan zanlı Reşit Y, polis ekipleri tarafından polis otosuna bindirilerek adliyeye sevk edildi. Zanlı sevk edildiği esnada polis ekiplerinin korona virüs tedbirleri kapsamında hem kendilerine hem de şüpheliye maske taktıkları görüldü.

Korona virüsü bahane edip yaşlı adamı 'kolonya' uzatıp gasp eden şahıs kamerada

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Korona virüsü bahane edip yaşlı adamı "kolonya" uzatıp gasp eden şahıs kamerada

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye'de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı Haber
Türkiye'de ilk ceza kesildi! Karantinaya uymamaları, pahalıya patladı
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti Haber
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti
'Evden çıkmayın' uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma Haber
"Evden çıkmayın" uyarısına uymayan yaşlı adamdan güldüren savunma
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak Haber
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak
Abla kardeş aynı kaderi paylaştı! Biri mezarda diğeri savaşıyor Haber
Abla kardeş aynı kaderi paylaştı! Biri mezarda diğeri savaşıyor
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı Haber
Ünlü iş insanı ve eşi koronavirüse yakalandı
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Ünlü boksçu Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu
Ünlü boksçu Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
Arda Turan dışarı çıkanlara isyan etti
Arda Turan dışarı çıkanlara isyan etti
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı sokağa çıkma yasağına takılmasını tiye aldı
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık destek ödemesi Mart ayının sonunda gerçekleştirilecek
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye yapılacak biner liralık destek ödemesi Mart ayının sonunda...
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı
Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı
Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi
Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu
Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti
Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı
Son Dakika: Türkiye'de 15 dakikada sonuç veren koronavirüs testi uygulanmaya başladı
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Faik Öztrak Donald Trump Süleyman Soylu Mehmet Cahit Turhan
Magazin Ece Erken Rita Wilson Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Falcao Falcao Burak Yılmaz Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Polis İtalya Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: Korona virüsü bahane edip yaşlı adamı "kolonya" uzatıp gasp eden şahıs kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 16:12:14. #1.15#
title